Ascolti tv, Amici di Maria De Filippi conquista ancora il sabato sera

A cura di Elisabetta Murina

Gli ascolti tv di sabato 9 aprile 2022 vedono al primo posto, ancora una volta, il talent di Amici. Lo show di Maria De Filippi, arrivato al suo quarto appuntamento del Serale, è stato visto da 4.560.000 spettatori pari al 26.5% di share. Nulla da fare per Ulisse- Il Piacere della Scoperta, in onda su Rai1, che invece si è fermato a 2.604.000 spettatori pari al 13.2% di share.

Gli ascolti tv di sabato 9 aprile 2022

Puntata ricca di emozioni quella di sabato 9 aprile del talent di Amici. In questo quarto appuntamento del Serale, due allievi sono stati eliminati, Aisha e Crytical, e non sono mancati momenti di commozione e risate. Lo show di Maria De Filippi, in onda su Canale5, conferma la sua vittoria netta sugli ascolti tv del sabato sera, dimostrando che finora non c'è rivale che tenga. La puntata di ieri sera, 9 aprile, è stata vista da 4.560.000 spettatori pari al 26.5% di share, superando anche il risultato della scorsa settimana. Su Rai1, invece, è andato in onda Ulisse- Il Piacere della Scoperta, che ha conquistato 2.604.000 spettatori pari al 13.2% di share.

Gli ascolti delle altre reti

Su Rai2 FBI è stato seguito da 968.000 spettatori, pari al 4.5% di share. Freedom presenta: Misteri Insondabili, in onda su Italia1, ha intrattenuto 602.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Che ci Faccio Qui ha raccolto davanti al video 812.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Speciale Controcorrente totalizza 676.000 spettatori con il 3.1% . Su La7 In Onda Prima Serata informa 626.000 spettatori con il 2.8% e Le Quattro Piume 195.000 spettatori con uno share dell’1.3%. Su Tv8 le Qualifiche di MotoGP hanno raccolto 444.000 spettatori con il 2% e quelle di Moto3 161.000 (0.8%). Su Nove La Mafia di Putin ha raccolto 431.000 spettatori e il 2% di share.