Amici, chi sono i 18 allievi al serale: nella prima puntata fino a tre eliminazioni Sono 18 gli allievi che hanno avuto la maglia per il serale, ma 2 o 3 di loro saranno eliminati già dalla prima puntata. Nel frattempo i ragazzi ipotizzano le formazioni con i professori.

A cura di Giulia Turco

Mancano pochi giorni al serale di Amici, al via sabato 19 marzo. Nel frattempo, la classe di allievi ammessi alla fase finale del programma è al completo. I professori hanno scelto di dare la maglia dorata a tutti e 18 i ragazzi rimasti nella scuola. La produzione ha accettato, ma ad una condizione: già dalla prima puntata del serale 2 o 3 di loro saranno eliminati.

Chi sono gli allievi ammessi al serale di Amici

Nel daytime andato in onda martedì 8 marzo, Maria de Filippi ha comunicato ai ragazzi le regole che stabiliranno la suddivisione in squadre in vista del serale. Ogni squadra sarà composta da 2 professori, uno di canto e uno di ballo, che si porteranno dietro i rispettivi allievi che hanno seguito durante l’anno. I ragazzi ipotizzano le combinazioni, non ancora ufficializzate. Finora però con Lorella Cuccarini hanno lavorato Aisha, Alex e Sissi. Con Anna Pettinelli Albe e Crytical. Con Rudy Zerbi Calma, LDA, Gio Montana e Luigi. Tra i ballerini, Alessandra Celentano ha seguito Carola, Leonardo e Michele, mentre Veronica Peparini ha avuto Alice, Dario e John Erik. Infine Raimondo Todaro porta con sé Christian, Nunzio e Serena. Tutti sono ammessi al serale.

Michele Bravi regala un inedito ad Alex

Le emozioni continuano per in ragazzi, che nell’ultimo daytime hanno ricevuto alcune sorprese. Crytical ha ascoltato per la prima volta il suo inedito trasmesso in radio, mentre Alex ha incontrato Michele Bravi che gli ha regalato un inedito. “È un pezzo che ho scritto 5 o 6 anni fa e che ho sempre lasciato lì, perché pensavo che la mia voce non riuscisse a dire con abbastanza convinzione a dire quelle parole”, ha spiegato il cantante. “Tu hai una timbrica molto diretta, riesci a dire le cose in maniera cristallina. Ho visto in te la possibilità di dare voce a quelle parole”. Alex si è detto onorato per l’opportunità e ha provato l'inedito insieme a Lorella Cuccarini in studio.