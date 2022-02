Amici, cantanti e ballerini disperati a causa di Zerbi e Celentano: lo sfogo di Crytical in lacrime Il pomeridiano di Amici ha visto la gara ad eliminazione diretta decisa da Rudy e la Celentano. Gli allievi non hanno preso bene la notizia e in preda al panico sono scoppiati in lacrime, forti le parole di Crytical.

A cura di Gaia Martino

Il quotidiano d Amici di oggi, venerdì 25 febbraio, ha visto la gara ad eliminazione diretta organizzata dagli insegnanti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Gli allievi chiamati ad esibirsi non hanno preso bene la sfida, increduli di trovarsi ad un passo dal poter essere eliminati definitivamente dal talent. Dopo le esibizioni, le lacrime e la paura, arrivati i verdetti finali, i due insegnanti hanno regalato una nuova chance agli allievi ultimi in classifica. Nessuno deve abbandonare la scuola di Amici di Maria De Filippi.

Le lacrime degli allievi

Alla notizia di una gara ad eliminazione diretta, Crytical è scoppiato in lacrime. "L'accusa è stata di non aver finito un pezzo, avevo detto che non era nelle mie corde ma proverò a farlo" sono state le sue prime parole. Una volta iniziate le singole esibizioni, il giovane allievo non ha mai smesso di piangere. Anche Nunzio non ha preso bene la comunicazione ed anche lui, seduto al suo banco, è scoppiato in un pianto di paura, stesso discorso per Christian. Tornati in casetta, prima del verdetto, tutti gli allievi sconvolti hanno continuato a sfogarsi riguardo l'accaduto.

Il durissimo sfogo di Crytical

Il più distrutto e impaurito è Crytical che, tornato in casetta, è scoppiato di nuovo in un pianto, commentando con Christian i sacrifici fatti fino ad ora per seguire la sua passione per il canto.

Per fare ciò che faccio ho passato una vita a dormire negli autobus, nelle stazioni, sulle panchine, negli aerei. Ma che significa ‘vengo qui e perdo tempo', ma dove? Penso a tutti i soldi che ho fatto spendere ai miei genitori, sono anni che non vado a compleanni per fare ciò che faccio. Non mi si può dire che perdo tempo.

Il verdetto dei professori

Le classifiche hanno visto al primo posto Leonardo, Aisha e LDA. Christian, Nunzio e Calma sono stati gli ultimi, quindi eliminati. Per fortuna, dopo un lungo discorso, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno comunicato loro che possono continuare a far parte del talent e continuare la loro corsa verso il serale. "Qualcosa lo avete imparato e quindi per questo, potete tornare in casetta, tutti e tre" ha annunciato l'insegnante di canto. La Celentano ha continuato: "L'importante è che abbiate capito".