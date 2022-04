Amici 21, le anticipazioni della quarta puntata del serale in onda il 9 aprile: chi è stato eliminato Le anticipazioni della quarta puntata del serale di Amici 2022, in onda sabato 9 aprile: eliminato e ballottaggio. Attenzione spoiler.

A cura di Daniela Seclì

La quarta puntata del serale di Amici 2022 andrà in onda sabato 9 aprile. La registrazione, tuttavia, si è tenuta giovedì 7 aprile, per questo sui social sono trapelate le prime anticipazioni. Grazie al profilo Twitter AmiciNews è possibile sapere chi è il concorrente eliminato e chi è finito al ballottaggio. Attenzione spoiler.

Aisha eliminata nella quarta puntata di Amici 2022

La prima eliminata della quarta puntata del serale di Amici 2022 è Aisha. Secondo AmiciNews è lei l'allieva che si è vista costretta a interrompere il sogno di vincere il talent di Maria De Filippi. La cantante si era fatta notare per il suo straordinario talento ed era una componente preziosa della squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Il team dei CuccaTodo, dunque, attualmente sarebbe composto dai cantanti Alex e Sissi e dai ballerini Nunzio Stancampiano e Serena Carella.

Al ballottaggio Crytical e Nunzio Stancampiano

Secondo le anticipazioni, al ballottaggio sarebbero finiti il ballerino Nunzio Stancampiano, facente parte della squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e il cantante Crytical della squadra capitanata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Non resta che attendere la messa in onda del quarto appuntamento con il talent, previsto per sabato 9 aprile alle ore 21:40 su Canale5, per scoprire tutti i dettagli delle sfide.

Gli ospiti della quarta puntata di Amici in onda il 9 aprile

Anche nella quarta puntata di Amici non mancheranno gli ospiti. In entrambi i casi si tratterà di un gradito ritorno. In studio, infatti, ci sarà Nino Frassica che tornerà a deliziare il pubblico con l'esilarante Amici Senior. E poi, spazio alla musica di Sangiovanni, il cantante reduce dal Festival di Sanremo che nella scorsa edizione di Amici si classificò secondo.