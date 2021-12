Amici 21, Fedez canta ma sbaglia la coreografia: “Mi sono perso, se mi date il tempo la rifaccio” Fedez è ospite della puntata di domenica 19 dicembre di Amici dove si esibisce in due brani del suo nuovo album e in una coreografia. Purtroppo, però, il rapper non riesce a portare a termine il balletto.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di domenica 19 dicembre di Amici21 è Fedez. Il cantante in studio si esibisce i un medley dei brani del suo ultimo album "Disumano". Per l'occasione aveva anche preparato una coreografia, purtroppo però, nonostante l'ansia di fare una bella figura, nel corso dell'esibizione ha dimenticato qualche passo, fermandosi al centro del palco con i ballerini dello show alle sue spalle, intenti a continuare il balletto.

L'esibizione di Fedez

Il rapper avrebbe voluto fare la sua entrata nello show ballando, come dichiara anche a Maria De Filippi: "Avrei preferito ballare prima perché ho ripetuto da poco, ho paura di dimenticare tutto". Nonostante la conduttrice le faccia capire che può tranquillamente invertire l'ordine delle esibizioni, Fedez si tira indietro: "Nono, non ti preoccupare, spero di ricordare tutto dopo". Finita la sfida tra i cantanti di cui è stato giudice, è arrivato il momento di prendere il centro del palco e dopo aver cantato una parte di "Meglio del cinema", attacca con una parte di "Sapore" ed è su queste note che inizia la coreografia. Pochi passi ballati alle sue spalle da Dario, Carola e Mattia, con lui al centro.

Fedez si blocca durante la coreografia

Pochi passi, ma purtroppo come aveva previsto lui stesso, le cose non vanno secondo i piani e nel mentre della coreografia si blocca, non riuscendo a riprendere perfettamente il ritmo e la conseguenza dei passi: "Mi sono perso". Poco dopo, però, chiede di potersi esibire nuovamente aiutato da Alessandra Celentano che prova a dargli il tempo e il cantante tornato al centro dello studio ci riprova: "Se conti mi aiuta".

Il commento di Chiara Ferragni

Intanto Chiara Ferragni non perde occasione per commentare da casa l'esibizione di Fedez, cerca di giustificarlo dicendo: "Ma guarda da un certo punto di vista meglio" e rivolgendosi al piccolo Leone dice: "Leo fai vedere tu come si balla".