Ambra Angiolini nel cast de L’Isola dei famosi 2022, Mediaset in pressing per strappare il suo sì Avviati i casting per l’Isola dei famosi 2022, il grande sogno di Mediaset e Ilary Blasi è di strappare il sì di Ambra Angiolini. La showgirl potrebbe subentrare a Elettra Lamborghini nei panni di opinionista.

L’Isola dei famosi 2022 porta con sé alcune novità e altrettante conferme. La più importante è la rinnovata collaborazione con la conduttrice Ilary Blasi, in grado di rendere nuovamente appetibile al pubblico programmi come il Grande Fratello, anche nella sua versione vip, poi ceduta ad Alfonso Signorini. Per la nuova edizione del reality show è stata confermata la coppia con l'inviato Massimiliano Rosolino, che vestirà nuovamente i panni dell’inviato in Honduras, mentre ad accompagnarla in studio potrebbero esserci volti nuovi. Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, infatti, non avrebbero particolarmente convinto produzione e soprattutto pubblico.

Ambra Angiolini opinionista con Soleil Sorge

Per questo motivo, sia da parte di Mediaset che dalla casa di produzione, si sta ragionando su un rinnovamento: al posto del vincitore della scorsa edizione del Gf Vip la candidata numero uno è Soleil Sorge, anch’essa con un passato nella casa più spiata d’Italia, mentre per subentrare a Elettra Lamborghini, come confermato a Fanpage.it, Mediaset e Banijay sono in pressing su Ambra Angiolini. Inizialmente considerata per essere la vera star dei vip abbandonati sull’isola, il suo coinvolgimento nel programma potrebbe portare però maggiori benefici nel ruolo di opinionista in studio. Al netto di quello che sarà il suo compito, comunque, non è un segreto che il suo approdo all’Isola dei famosi è al momento l’obiettivo principale per la rete e, pare, anche per la stessa Blasi.

I possibili naufraghi dell'Isola 2022

Per quanto riguarda il cast dei naufraghi, invece, Chi ha riportato della possibile partecipazione della modella e atleta russa Olga Plachina, moglie di Aldo Moro, di Luigi Oliva, in passato legato a Pamela Prati, e del ritorno di Loredana Lecciso insieme alla figlia Jasmine Carrisi, avuta con Al Bano. Alcune voci riportano anche della possibilità di vedere sull’isola la cantante Cristina d’Avena che negli anni novanta e primi duemila ha accompagnato nella crescita tutti i bambini con le sigle dei cartoni animati più noti.

L’edizione dell’Isola dei famosi che comincerà a marzo si preannuncia più scoppiettante dell’ultima stagione, definita sottotono dagli addetti ai lavori. Sarà anche per questo che la buona riuscita della trattative per avere Ambra Angiolini è in cima alle cose da fare per produzione ed emittente.