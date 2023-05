Amadeus prolunga Affari Tuoi, posticipata la partenza di Techetechetè Il gioco dell’access di Rai1 avrà 3 puntate in più del previsto, che in realtà sono un recupero delle tre puntate “perse” per le semifinali e la finale di Europa League. Ecco fino a quando proseguirà Affari Tuoi.

A cura di Andrea Parrella

È una delle "sorprese" di questa stagione televisiva, per quanto lecito sia associare la parola sorpresa a un format che in Italia è andato in onda per la prima volta nel 2003. Intanto Affari Tuoi ha consentito ad Amadeus di chiudere in bellezza una stagione televisiva – l'ennesima – costellata da successi. E in queste ore arriva la notizia di un allungamento del gioco dei pacchi.

Techetechetè slitta, si allunga Affari Tuoi

Stando quanto riportato da DavideMaggio, Affari Tuoi andrà avanti oltre il 3 giugno, data inizialmente stabilita come ultima puntata. La quindicesima edizione del programma si chiuderà infatti mercoledì 6 giugno, con l'automatico slittamento di Techetechetè al 7 giugno. La ragione di questo allungamento è il recupero delle tre serate cedute all’Europa League, trasmessa dalle reti Rai per le due semifinali di Juventus e Roma trasmesse giovedì 11 e 18 maggio e la terza di mercoledì 31 maggio, quando su Rai 1 verrà garantita la trasmissione della finale tra Siviglia e Roma.

Le puntate recuperate consentiranno ad Amadeus di chiudere questa stagione di Affari Tuoi nella stessa settimana del diretto concorrente Striscia La Notizia, che avrà solo due puntate complete in più, mentre quella conclusiva del 10 giugno andrà in onda in forma ridotta per poi lasciare spazio alla finale di Champions League Inter-Manchester City, trasmessa in prima serata su Canale 5.

Il successo del ritorno di Affari Tuoi

Una cosa è certa, il successo della versione restyling di Affari Tuoi. Dopo i tentativi poco convincenti nella prima serata del sabato, prima con Carlo Conti e poi dello stesso Amadeus, il programma pareva destinato a un tramonto inesorabile. Il ritorno alla sua collocazione originaria ne ha invece cambiato le sorti. Pochi elementi di novità, un restyling visivo su alcuni dettagli, a cominciare dall'elemento scenico di primaria importanza, il pacco, uno smartphone a sostituire il telefono retrò per le offerte del dottore e alcune dinamiche nuove che arricchiscono le diverse possibilità per il concorrente. È bastato poco, insomma, per rimettere a nuovo un programma apparentemente destinato ai depositi televisivi e senza speranze di ripresa.