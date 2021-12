Amadeus: “Gli artisti si sono fidati di Sanremo, preferiscono la gara ad essere ospiti” Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2022 sottolinea, in un’intervista a RTL 102.5 come gli artisti non abbiano più paura di Sanremo: “Preferiscono la gara ai 5 minuti da ospiti”.

A cura di Andrea Parrella

Amadeus si sta preparando alla sua terza – e probabilmente ultima – volta da direttore artistico e conduttore di Sanremo. Dopo la definizione del cast di 25 Big, compresi i tre che hanno vinto a Sanremo Giovani, il presentatore ha dato alcuni dettagli su come scelga le canzoni che poi vanno in gara, nel corso di un'intervista rilasciata a RTL 102.5: “Lavoro a Roma, vivo a Milano e spesso faccio avanti e dietro in macchina. Nel momento in cui ascolto una canzone mentre guido mi accorgo se ho voglia di alzare il volume o se mi distraggo: se ascolto una canzone e penso ad altro e la canzone è finita, allora vuol dire che forse non mi ha catturato". Ed ha aggiunto: "Ho un amico autore Massimo Martelli, condivido solo dei pensieri. Faccio una lista e poi dopo quattro giorni la cambio. Quando arriva la mia lista definitiva Sanremo è fatto. Quanto tempo impiego un mese e mezzo circa”.

"Tommaso Paradiso a Sanremo? Non confermo né smentisco"

A questo punto del Festival di Sanremo 2022 resta da svelare il cast artistico, visto che al momento la sola conferma è quella del conduttore, mentre c'è incertezza sul ritorno di Fiorello. Si parla della presenza di Alessia Marcuzzi sul palco, così come di quella di Tommaso Paradiso, ma Amadeus non si sbottona: "A me piace quando si vocifera. Credo di essere stato già sul palco prima ancora di iniziare con almeno trenta signore dello spettacolo e non solo, anche tanti amici. È giusto che accada questo: Sanremo appartiene a tutti e tutti devono dire ciò che pensano. Io né confermo né smentisco".

Elisa, Morandi, Ranieri: "Gli artisti si fidano del Festival"

Amadeus esulta per la presenza di grandi nomi della musica italiana come Elisa, Morandi, Ranieri, sottolineando un dato in controtendenza con la tradizione, ovvero che gli artisti paiano più propensi alla partecipazione perché non più terrorizzati dalla gara, che per molto tempo è stata il motivo dello scetticismo verso il festiva: "Si fidano gli artisti di questo Festival. I cantanti, secondo me, hanno un’importanza e visibilità maggiore se vengono in gara rispetto a quando vengono come ospiti. L’ospitata dura circa 5 minuti. Ho ufficializzato i nomi dei partecipanti il 4 dicembre: se si comincia a parlarne il 4 e si finirà il 5 febbraio a parlarne e poi ad ascoltare i brani che avranno una lunga vita. Una presenza al Festival dura mesi, non cinque minuti”.