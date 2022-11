“Amadeus è il nuovo Pippo Baudo”, Stefano Coletta incorona il direttore artistico del Festival In attesa di conoscere i Big di Sanremo 2023, il direttore Coletta elegge Amadeus a nuovo signore del Festival di Sanremo, scomodando un paragone alto.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mentre Sanremo 2023 si avvicina inesorabilmente, con l'annuncio prossimo dei cantanti che prenderanno parte all'edizione del prossimo febbraio, si inizia a percepire quella classica atmosfera di attesa che caratterizza la cavalcata verso l'evento di spettacolo più atteso dell'anno. A condurlo sarà, per la quarta volta consecutiva, Amadeus, che negli ultimi anni è riuscito a portare a conclusione un processo di restyling del Festival di Sanremo iniziato con le edizioni che lo avevano preceduto.

Le parole del direttore Coletta

Il ruolo del conduttore e direttore artistico, volto onnipresente di Rai1, è stato fondamentale in questi ultimi anni per il traino definitivo del Festival di Sanremo in un territorio differente, conferendogli appeal e una maggiore trasversalità in termini di pubblico. Ad eleggerlo a simbolo della manifestazione è stato Stefano Coletta, direttore intrattenimento Rai ed ormai ex direttore di Rai1, che in un'intervista al settimanale Oggi ha paragonato Amadeus al riferimento assoluto del Festival di Sanremo: "Amadeus è il nuovo Pippo Baudo", ha detto.

"Sarà un Sanremo 2023 musicalmente spettacolare", ha detto Stefano Coletta che quest'anno spera di portare a casa ascolti come quelli dello scorso anno, quando in controtendenza il Festival di Sanremo era tornato a regalare ascolti record dopo la contrazione fisiologica dell'edizione 2021, svoltasi in piena era Covid e senza il pubblico in sala.

Leggi anche Sanremo Giovani 2022, i nomi e le canzoni dei 43 artisti selezionati

L'annuncio dei Big in gara a Sanremo 2023

Intanto nei prossimi giorni arriverà il momento fatidico dell'annuncio dei Big che parteciperanno a Sanremo 2023. Amadeus non ha ancora reso nota la modalità con cui rivelerà i nomi degli artisti in gara. Lo scorso anno, per evitare fughe di notizie, il direttore artistico aveva deciso di dare la notizia in diretta al Tg1, leggendo l'elenco dei 23 cantanti in gara. Una tradizione consolidata anche quest'anno, con gli annunci periodici sin dalla scorsa estate, tra cui quello della presenza di Chiara Ferragni alla conduzione. È molto probabile che il direttore artistico proseguirà con questa tradizione.