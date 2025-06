All’Isola dei Famosi si cambia registro, tutti i naufraghi saranno a rischio eliminazione

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Tutti i naufraghi nominati. Così mercoledì 4 giugno l'Isola dei Famosi sorprenderà i concorrenti in Honduras, con una puntata dedicata proprio a un tutti contro tutti, dopo gli abbandoni delle ultime puntate che hanno, di fatto, decimato il cast del programma. Il reality condotto da Veronica Gentili sta mettendo a dura prova i naufraghi e con la puntata del 4 giugno metterà alla prova il cast ulteriormente con questa sorpresa annunciata a poche ore dalla messa in onda della trasmissione.

La decisione della produzione

Come noto, Dino Giarrusso, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti sono finiti in nomination nel corso della scorsa puntata, ma a dispetto di quanto si attenderanno, tutti i naufraghi, a sorpresa, saranno a rischio esclusione. La doppia eliminazione porterà un po’ di scompiglio nel gruppo. Come si legge dal comunicato reso noto da Mediaset in queste ore, per i concorrenti ci sarà anche un’importante prova ricompensa che potrebbe mettere in difficoltà il leader chiamato a prendere decisioni difficili. A caratterizzare la puntata anche la presenza in studio di Alessia Fabiani, Camila Giorgi e Carly Tommasini, reduce da un addio al programma in corsa a causa di un problema fisico che l'ha costretta all'abbandono.

Gli ascolti dell'Isola dei Famosi in calo nelle ultime puntate

In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura, mentre in collegamento dall’Honduras ci sarà Pierpaolo Pretelli. L'Isola dei Famosi, dopo una buona partenza in termini di impatto e di share raggiunto, è costretta a risalire la china a causa di un calo di ascolti piuttosto vistoso nel corso delle settimane. A complicare la corsa del programma condotto da Gentili, i risultati delle ultime due settimane, che hanno visto l'Isola perdere terreno in una serata affatto semplice, nella quale alla corsa tra le reti generaliste si è aggiunta anche quella di Nove, dove va in onda Amadeus con Like a Star.