video suggerito

Isola dei Famosi 2025, anticipazioni per stasera: un televoto flash deciderà la doppia eliminazione Andrà in onda stasera una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2025, trasmessa in diretta su Canale5 a partire dalle 21.20 circa. Sul fronte nomination, a dovere abbandonare il gioco sarà una tra Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese. Prevista, inoltre, una seconda eliminazione. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera, mercoledì 11 giugno, torna in onda, in prima serata su Canale5, Veronica Gentili con L'Isola dei Famosi. In studio con l’’opinionistaSimona Ventura e con Pierpaolo Pretelli, l'inviato in collegamento dall'Honduras, condurrà una nuova puntata del reality che vedrà, stasera, l’eliminazione di una delle naufraghe risultate essere le nominate della settimana. Il cerchio si stringe e in vista della finale prevista per il 2 luglio (in leggero anticipo rispetto a quanto inizialmente stabilito dalla tabella di marcia) diventa imperativo sfoltire il numero dei concorrenti rimasti in gioco. Per questo motivo, la puntata di questa sera prevederà una doppia eliminazione: ecco cosa succederà stasera, le anticipazioni.

Anticipazioni Isola 2025: le tre naufraghe in nomination

A dover abbandonare la spiaggia principale sarà una tra Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese, le naufraghe risultate essere le nominate della settimana. Una volta che il televoto avrà espresso la sua sentenza, l’eliminazione sarà da ritenersi definitiva: non è previsto, infatti, alcun rientro in gioco.

Il televoto flash e la seconda eliminazione

A mettere ancor più a dura prova i naufraghi rimasti in gioco sarà la seconda eliminazione prevista nella diretta di oggi 11 giugno. Sarà il prodotto di un imprevisto che i naufraghi non si aspettano e il cui esito sarà deciso da un televoto flash. Saranno i concorrenti stessi, attraverso una catena di nomination le cui modalità saranno svelate in diretta, a decidere l’identità dei compagni di gioco da mandare al televoto. Al gran finale manca ormai pochissimo. Com’è noto, il reality condotto da Veronica Gentili andrà in onda con un raddoppio settimanale – in maniera da trasmettere quasi tutte le puntate previste inizialmente – per poi terminare la sua corsa con la finalissima del 2 luglio in diretta. La riorganizzazione del palinsesto prevista da Mediaset ha un obiettivo preciso: anticipare la messa in onda di Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia che dovrebbe debuttare in prima serata su Canale5 a partire da giovedì 3 luglio.