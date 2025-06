video suggerito

Isola 2025, le anticipazioni di stasera: chi sono gli ospiti in studio e cosa succederà in puntata Questa sera, 18 giugno 2025, andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi con la conduzione di Veronica Gentili, l’opinionista Simona Ventura e l’inviato dall’Honduras Pierpaolo Pretelli. Tutte le anticipazioni relative alla puntata: dalle eliminazioni agli ospiti in studio. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

Va in onda questa sera, 18 giugno 2025, una nuova puntata dell’Isola dei famosi. L’appuntamento con il reality condotto da Veronica Gentili, con il supporto di Simona Ventura nel ruolo di opinionista e di Pierpaolo Pretelli in quello di inviato dall’Honduras, sta cominciando a indirizzare i naufraghi rimasti in gioco verso la finalissima del 30 Giugno 2025. A meno di due settimane dalla fine, quindi, la vita dei concorrenti sta per subire l’ennesimo scossone, novità che si abbatteranno sul gruppo proprio a partire dalla puntata di questa sera quando i naufraghi scopriranno l’esistenza dell’ultima spiaggia sulla quale sono rimasti a vivere – da soli e in condizioni difficili – i naufraghi precedentemente eliminati ma che hanno ottenuto dal pubblico l’occasione di restare.

Gli ospite della puntata dell’Isola dei famosi del 18 giugno 2025

A commentare le gesta dei naufraghi in studio insieme all’opinionista Ventura e alla conduttrice Gentili saranno Giuseppe Cruciani (già ospite della diretta del reality di qualche settimana a fa) e il comico Scintilla. Non esistono ancora novità a proposito del loro ruolo ma è probabile che la partecipazione dei due alla serata ricalchi l’esperienza già precedentemente vissuta da Cristiani e quella che, lunedì scorso, ha visto protagonista Selvaggia Lucarelli.

Il televoto flash con i concorrenti dell’ultima spiaggia

A finire in nomination questa settimana sono stati Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Mirko Frezza. Sarà uno tra loro a dover abbandonare immediatamente il gioco dopo la proclamazione dell’esito del televoto. Ma non è finita qui perché, dopo la prima eliminazione, sarà istituito un secondo televoto flash che permetterà al pubblico di decidere chi tenere in gioco tra i naufraghi rimasti sulla Playa principale e quelli che hanno vissuto sull’Ultima spiaggia, naufraghi dei quali solo oggi i concorrenti ancora ufficiali scopriranno l’esistenza (pur aspettandosi di non essere da soli). Si tratta di Ahlam El Brinis, Dino Giarrusso, Jasmin Salvati e Paolo Vallesi.