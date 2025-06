video suggerito

Isola 2025, le anticipazioni di stasera: Selvaggia Lucarelli ospite, visite speciali e sfide a sorpresa Selvaggia Lucarelli, giornalista e giurata di Ballando con le stelle, sbarca all'Isola dei famosi nella puntata del 16 giugno. Sarà ospite com'è stato Cruciani settimana scorsa e sosterrà esplicitamente uno dei naufraghi. Intanto, visite speciali e sfide a sorpresa anche per questa settimana. Le anticipazioni e tutto quello che c'è da sapere.

A cura di Stefania Rocco

Selvaggia Lucarelli ospite all’Isola dei famosi 2025. La giornalista, già giurata a Ballando con le stelle, ha accettato l’invito di Veronica Gentili. La settimana scorsa, il ruolo di ospite in studio era toccato a Giuseppe Cruciani, scelto per movimentare la puntata andando in supporto dell'amico Mario Adinolfi. Una scelta editoriale pensata dalla rete probabilmente allo scopo di risollevare gli ascolti delle restanti puntate del reality prima della finale.

La conferma di Selvaggia Lucarelli: “Ma questa volta il marito me lo porto da casa”

A confermare la notizia del suo arrivo nello studio dell’Isola è stata la stessa giornalista che ha pubblicato una Instagram story che annuncia la sua presenza nella puntata in onda questa sera. “E dopo 22 anni dalla mia prima esperienza nel mondo dell’intrattenimento che fu la prima epica edizione dell’Isola”, ha scritto Lucarelli, “stasera torno a fare un’incursione nell’Isola di Veronica Gentili. Questa volta, però, il (quasi) marito me lo porto da casa”. La giornalista fa riferimento all’incontro con Laerte Pappalardo, conosciuto proprio dietro le quinte del reality. All’epoca, infatti, tra i concorrenti del reality figurava il padre Adriano Pappalardo. Con ogni probabilità, come già accaduto la scorsa settimana con Cruciani e il sostegno per Adinolfi, anche Lucarelli sceglierà uno dei naufraghi in gioco cui offrire il suo supporto.

Le anticipazioni della puntata dell’Isola dei famosi del 16 giugno

Nella puntata dell’Isola dei famosi in onda oggi 16 giugno, a dovere abbandonare il gioco sarà uno tra Mirko Frezza, Chiara Balestrieri e Teresanna Pugliese. Spazio quindi alle nomination che saranno sempre più dirette affinché il dibattito tra i naufraghi rimasti in gara possa tornare ad accendersi in vista della finale. Visite speciali e sfide a sorpresa anche per questa settimana.