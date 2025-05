video suggerito

Carly Tommasini fuori dall’Isola, che tipo di infezione ha avuto: “Riguarda il percorso per diventare donna” Carly Tommasini si è ritirata dall’Isola dei Famosi dopo aver contratto un’infezione in una zona delicata del corpo che, come specificato da Veronica Gentili, “riguarda il percorso che le è servito per definire la sua identità”. Nel 2023, la modella transgender si era sottoposta a un intervento di vaginoplastica. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

Fonte: IPA Agency / La Fata

Nel corso della puntata del 28 maggio dell‘Isola dei Famosi, Carly Tommasini ha annunciato il suo ritiro dal reality condotto da Veronica Gentili. La modella e attivista transgender è stata costretta a prendere questa decisione a causa di un'infezione che ha avuto in una zona molto delicata del corpo che, come specificato dalla conduttrice, "riguarda il percorso che le è servito per definire la tua identità".

L'infezione che ha spinto Carly Tommasini a ritirarsi dall'Isola

Pur non dando dettagli specifici sul problema di salute di Carly Tommasini, Veronica Gentili ha spiegato che si tratta di un aspetto molto sensibile per lei, "perché rappresenta la battaglia di vita che hai fatto in questi anni per essere la donna che sei, che ti è servito per definire la tua identità", le parole. Il problema medico è sorto poco dopo il suo arrivo in Honduras: "Due settimane fa ho avuto un primo acciacco, che pensavo si sarebbe risolto senza problemi anche restando all'interno del programma", ha spiegato in puntata l'ex naufraga.

Purtroppo, però, due giorni dopo il suo arrivo ha avuto un problema grave: "Mi hanno portata direttamente in ospedale e abbiamo fatto degli accertamenti specifici sulla situazione". A quel punto, lei e la produzione hanno deciso che fosse meglio ritirarsi, visto che il suo corpo in questo momento è molto debole. Prima dei saluti, l'augurio da parte di Gentili di rimettersi il prima possibile: "Ti auguriamo che la situazione medica si possa risolvere in tempi brevi, la prima cosa è che tu pensi a te e a tutta la vita che hai davanti con le cose che ti sei guadagnata".

Carly Tommasini all'Isola dei Famosi 2025, fonte: IPA Agency / La Fata

L'intervento di vaginoplastica a settembre 2023

A settembre 2023, Carly si era sottoposta a un importante intervento chirurgico per definire la sua identità: la vaginoplastica, tecnicamente nota come "sex reassignment surgery". A raccontarlo è stata lei stessa in un'intervista a Gay.it: "Quando mi sono risvegliata nella mia stanza d’ospedale con mia mamma che ha dormito tutti quei cinque giorni con me, ho parlato alla me di sei anni fa che ha interrotto il desiderio di transizione per paura di questa operazione dicendomi: ‘Hai visto che ce l’hai fatta?'". La modella ha deciso di operarsi all’estero "perché l’Italia ha la possibilità di metterti in una lista pubblica, però sono cinque anni di attesa".

Per me, non vivere in un corpo che non mi appartiene per cinque anni era come viverne trenta. Non avrei potuto condurre la vita che sto conducendo ora. Ho delle insicurezze, ma sono più in pace. Adesso sono libera di espormi. Finalmente sono libera di essere me stessa.