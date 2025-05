video suggerito

Alice Sabatini, l’ex Miss Italia in lacrime: “Dicevano che facevo schifo. Sono finita in ospedale per una dieta” Alice Sabatini si racconta ne La Volta Buona in onda venerdì 30 maggio. L’ex Miss Italia racconta le offese e gli insulti ricevuti dopo il concorso di bellezza e ricorda una terribile esperienza per via di una dieta sbagliata. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alice Sabatini si commuove a La Volta Buona in onda venerdì 30 maggio. L'ex Miss Italia si emoziona nel rivedere le sue immagini post concorso di bellezza e ricorda con sofferenza gli insulti e le offese ricevute per via del suo aspetto. Racconta poi la sua esperienza con una dieta sbagliata.

Alice Sabatini: "Dopo Miss Italia stavo male, presi 15kg in tre mesi"

Alice Sabatini si commuove negli studi de La Volta Buona. "Non mi sono mai rivista. Ho avuto un periodo dopo Miss Italia in cui rifiutavo di vedere la mia immagine" rivela la modella quando viene trasmessa una sua intervista al tg di qualche anno fa. "Non era soltanto il fatto estetico, io stavo male soprattutto di testa" continua. Sabatini spiega di aver interrotto gli allenamenti agonistici per via della sua esperienza all'interno del concorso di bellezza: "Giocavo in serie A2. Dopo aver vinto Miss Italia, che è stata la cosa più bella e un orgoglio per la mia famiglia, non mi sono più allenata". Caterina Balivo le chiede a cosa fosse dovuto il suo aumento di peso: quindici chili in tre mesi. "È stato il cambio vita, passare da essere una ragazza di paese ad essere conosciuta e attaccata. Non sono mai stata la Miss di riferimento: capello corto, tatuata, sportiva. Non rientravo nel canone" chiarisce. Ricorda poi le offese e gli attacchi ricevuti:

La gente fin da subito mi diceva che ero un uomo e non che non ero femminile. Poi hanno iniziato con il mio fisico quando sono iniziata ad ingrassare. Ero sotto i riflettori, non potevo esimermi dal partecipare alle trasmissioni e questo peggiorava la situazione. Mi dicevano: ma questa è Miss Italia? Ma che schifo, ma guarda che cessa. Quanto ha pagato?

Tra gli episodi che l'hanno fatta soffrire di più, uno in gelateria quando era insieme al suo attuale marito. "Alcune ragazze in fila davanti a me dissero: Ma guarda quanto è grassa, mangia anche il gelato". E ancora: "Mio marito mi coprì le orecchie per non farmi sentire e mi disse di andare da un'altra parte".

Alice Sabatini: "Una dieta sbagliata mi causò un blocco intestinale, ora sono celiaca"

Nel corso dell'intervista, la conduttrice chiede all'ex Miss Italia di parlare della sua terribile esperienza con una dietologa che le consigliò di "non bere troppa acqua". Il risultato fu un blocco intestinale e un ricovero in ospedale. "Ero nel panico perché dicevo che non funzionava niente, il mio corpo non reagiva e non perdevo peso – dice Sabatini – Mi diceva di non bere acqua altrimenti il mio corpo avrebbe trattenuto liquidi e mi sarebbe venuta la cellulite. Ho sviluppato insulino resistenza e aumento di cortisolo. Dopo tutta questa situazione sono diventata celiaca".