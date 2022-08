Alfonso Signorini lancia un altro indizio sul GF Vip, nella casa ci sarà uno chef Alfonso Signorini ha lanciato un indizio social sul prossimo concorrente del Grande Fratello Vip: un cappello bianco da chef. Nella casa più spiata d’Italia ci sarà dunque un cuoco che, secondo alcuni rumors, potrebbe essere Simone Rugiati. Nessuna conferma ufficiale per il momento.

A cura di Elisabetta Murina

Un cappello bianco da chef. È questo il quinto indizio social lanciato da Alfonso Signorini sul cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Di chi potrebbe trattarsi? Ecco tutte le ipotesi circolate sui social nelle ultime ore, anche se per il momento il conduttore del reality non ha voluto sbilanciarsi, anzi, pare che ancora per un pò i nomi ufficiali dei concorrenti rimaranno top secret.

Il quinto indizio social sul cast del GF Vip 7

"In arrivo gustosi pranzetti nella casa del Grande Fratello", ha scritto Alfonso Signorini nella storia pubblicata oggi sul suo profilo Instagram. Insieme anche la foto del cappello bianco di un cuoco, senza però aggiungere nessun ulteriore dettaglio. Quel che appare certo è che nella casa del GF Vip 7 ci sarà uno chef, che con molta probabilità si cimenterà ai fornelli per i suoi coinquilini. Nessuna conferma ufficiale riguardo alla sua identità, ma c'è chi pensa possa trattarsi di Simone Rugiati. Giovane chef, è apparso in passato diverse volte in tv, ha partecipato in passato alla Prova del Cuoco e diretto riviste come Buon Appetito e Mangiar Sano. Oggi è titolare del ristorante Food Love a Milano.

Cosa sappiamo sul cast del GF Vip 7

Alfonso Signorini in questi mesi sta lanciando solamente qualche indizio riguardo al cast della prossima edizione del GF Vip, pur senza dare nessuna certezza. L'unica, per il momento, è la presenza di Giovanni Ciacci, primo concorrente sieropositivo nella storia del reality, che porterà la sua storia all'interno della casa più spiata d'Italia. Per il resto si tratta solo di indiscrezioni, dal nome di Pamela Prati a quello di Antonino Spinalbese, passando per il tiktoker George Ciupilan e Chadia Rodriguez. Non resta che attendere settembre per scoprire quali nomi e quali sorprese riserverà davvero la porta rossa di Cinecittà.