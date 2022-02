Alex Belli mattatore a C’è Posta per Te, il Grande Fratello Vip è presente anche da Maria De Filippi Il Grande Fratello Vip è arrivato al sabato sera con i personaggi fuori dalla casa ospiti a C’è Posta per Te.

Sabato 12 febbraio 2022 su Canale5 è andata in onda una nuova puntata di C'è posta per te. La differenza sostanziale rispetto a tutte le puntate precedenti di questa stagione è stata in riferimento all'apertura. Un incipit di puntata particolare con Luciana Littizzetto ad aprire con un mini-monologo e poi una storia ‘vip' con i personaggi più in vista di quest'ultimo lunghissimo Grande Fratello Vip. C'erano Francesca Cipriani e il suo compagno Alessandro Rossi, dulcis in fundo Alex Belli.

Alex Belli e la soap opera con Delia Duran

Alex Belli porta la sua soap opera anche all'interno delle dinamiche "people" di C'è posta per te. È il segno tangibile che questo nome e questa storia in questo momento funziona. Maria De Filippi non si lascia scappare la possibilità di indagare: "Lui è per la coppia aperta, la coppia con gli spifferi. Adesso Delia e nella casa". Poi il riferimento al suo prossimo ritorno e lui: "Se metti dentro al Grande Fratello un pazzo scatenato come me". Luciana Littizzetto, ovviamente, ha la battuta pronta: "Metti dentro non lo userei".

L'amicizia con Soleil Sorge

Inevitabile un passaggio su Soleil Sorge, altrettanto inevitabile il solito vocabolario di Alex Belli – sempre quello – di aggettivi per definire la relazione con lei: "È un'amicizia artistica e alchemica":

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi a C'è posta per te

Nella puntata di C'è posta per te di sabato 12 febbraio 2022 c'è stato spazio anche per Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, i primi a entrare in studio in questa puntata del people show. Dopo il siparietto con Luciana Littizzetto e qualche battuta della comica torinese, la coppia ha rivelato che presto festeggeranno le giuste nozze: "Abbiamo intenzione di sposarci entro il 2022". Francesca Cipriani, nonostante non sia arrivata fino alle fase finali del Grande Fratello Vip, ha fatto un gioco abbastanza pulito e performante, è stata una delle più amate in questa edizione del GfVip.