Alex Belli e il GF Vip 7: “Posso tornare quando voglio. Felice di rientrare anche solo per un cameo” Alex Belli smentisce di essere stato contattato per partecipare a Tale Quale Show e parla anche della prossima edizione del Grande Fratello Vip, nella quale dovrebbe fare una breve incursione: “Posso tornare quando voglio. Felice di poter tornare anche solo per un cameo”.

A cura di Elisabetta Murina

Alex Belli tornerà al GF Vip? Visto il successo della scorsa edizione, in molti speravano di rivedere l'attore, marito di Delia Duran, varcare ancora la Porta rossa di Cinecittà. Intervistato da Superguida Tv, l'ex gieffino ha fatto chiarezza sui suoi prossimi impegni televisivi, smentendo anche le voci che lo vedevano nel cast di Tale e Quale Show 2022.

"Felice di tornare al GF Vip anche solo per un cameo"

Alex Belli è stato uno dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione del GF Vip. Con la moglie Delia Duran e la coinquilina Soleil Sorge è stato capace di creare dinamiche sempre nuove tra concorrenti e di portare sul piccolo schermo, davanti a milioni di spettatori, il concetto di "l'amore libero".

Ma Alfonso Signorini lo vuole ancora nella casa più spiata d'Italia? L'attore ha fatto chiarezza spiegando che non ci tornerà come concorrente, ma che è felice di poter varcare la porta rossa anche solo per una breve apparizione, magari con una breve incursione durante una diretta per fare una sorpresa a qualche nuovo inquilino. A spiegarlo è lui stesso nel corso dell'intervista:

Posso tornare quando voglio. Se c’è una cosa che mi contraddistingue è il fatto che nella mia vita non ho mai rinnegato nulla di quello che ho fatto. Sposo appieno tutti i progetti e sono felice di poter ritornare anche solo per un cameo.

Alex Belli smentisce le voci su Tale e Quale Show

Diversi rumors circolati negli ultimi tempi vedevano Alex Belli nel cast di Tale e Quale Show, in partenza il prossimo 30 settembre su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti. I nomi dei concorrenti ufficiali del programma sono stati svelati e l'ex gieffino non ne fa parte. Per lui, però, non è una sorpresa dal momento che smentisce di essere stato contattato, contrariamente ai gossip: