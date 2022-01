Alex Belli ad Avanti Un Altro Pure Di Sera sbaglia tutto, Bonolis lo punge: “Pervaso dall’ormone” Alex Belli ieri ad Avanti un altro Pure di Sera ha ceduto al fascino della Bonas Laura Cremaschi ed ha perso al gioco, sbagliando le risposte. Il rimprovero di Paolo Bonolis.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera, domenica 16 gennaio, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Avanti un altro – Pure di Sera. Lo show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti per il debutto ha scelto tra i concorrenti alcuni volti della sesta edizione del Grande Fratello Vip come Aldo Montano, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Raffaella Fico e Alex Belli. L'attore è stato il primo tra gli ospiti a giocare ma la serata per lui è stato un vero fallimento. Dopo aver sbagliato troppe risposte Paolo Bonolis lo ha rimproverato.

Il rimprovero di Paolo Bonolis ad Alex Belli

"Hai invaso i teleschermi, accoppiandoti a destra e sinistra": così lo ha presentato Paolo Bonolis prima di cominciare il quiz, riferendosi al suo percorso nella Casa del GF Vip, condiviso con Soleil Sorge. Alex Belli dopo due risposte errate è tornato in fila, sconfitto ma con la possibilità di poterci riprovare. E così è stato. Al secondo turno però, dietro di sé, è giunta la Bonas della puntata, Laura Cremaschi, incaricata a massaggiargli le spalle: “Volevo fargli provare la chimica artistica” ha scherzato. La donna con le sue carezze sulla schiena ha distratto Alex nel gioco che ha sbagliato di nuovo tutte le risposte. Paolo Bonolis, costretto a farlo alzare nuovamente, lo ha così rimproverato in tono scherzoso: “Non sai una mazza. Sei stato pervaso dall’ormone e mi hai degenerato”.

Francesca Cipriani finalista

Ieri sera ad Avanti un Altro Pure di Sera hanno partecipato diversi Vip, molti reduci dall'esperienza al Grande Fratello. Tra battute, frecciatine e quiz Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno regalato intrattenimento e risate ai telespettatori di Canale 5. Francesca Cipriani è stata la concorrente che è arrivata sino al gioco finale ma non è riuscita a superarlo: è tornata così a mani vuote ma Mediaset ha comunque donato 70 mila euro al CE.R.S, Onlus di assistenza specialistica domiciliare per bambini con disabilità.