Alessio Falsone svela la penale inserita nel contratto del GF: "Cachet decurtato della metà se abbandoni" Nel corso della puntata del Grande Fratello del 14 marzo, Alessio Falsone ha svelato qual è la penale prevista dal contratto per i concorrenti che decidono di abbandonare la Casa.

A cura di Stefania Rocco

Alessio Falsone svela qual è la penale prevista per i concorrenti del Grande Fratello nel caso in cui decidano di abbandonare la Casa. È accaduto durante il confronto con Anita Olivieri che, risultata essere la meno votata al televoto, si stava apprestando ad abbandonare il gioco (salvo poi scoprire di non dovere uscire). Alessio aveva immediatamente dichiarato che avrebbe abbandonato la Casa laddove Anita fosse stata eliminata e, quando ha scoperto che proprio Olivieri avrebbe dovuto abbandonare il gioco, ha mantenuto la parola data e confermato che sarebbe uscito.

La rivelazione di Alessio Falsone

Anita ha provato in più di un’occasione a dissuadere Alessio dal suo proposito. “Te lo ricordi il contratto? La penale?”, ha chiesto a un certo punto, suggerendo ad Alessio di riflettere a proposito di una scelta considerata avventata. Ma Falsone è rimasto fermo sulla sua posizione e, parlando proprio degli obblighi contrattuali cui sono sottoposti i concorrenti, regolarmente firmati prima dell'ingresso nella Casa, ha svelato: “Me lo ricordo il contratto. Cachet decurtato della metà se abbandoni la Casa. Va bene”. Parole che hanno svelato qual è il malus previsto per i concorrenti in caso di abbandono.

Alessio Falsone resta nella Casa insieme ad Anita Oliveri

Solo a distanza di qualche minuto dalla discussione con Anita, che lo aveva visto ribadire il suo desiderio di lasciare il gioco insieme a lei, Alessio ha scoperto che nessuno dei due avrebbe dovuto abbandonare il gioco. Olivieri è realmente risultata essere la meno votata al televoto ma l’effetto previsto dalla nomination di ieri sera non era l’eliminazione. Semplicemente, la concorrente è risultata essere la prima candidata in vista dell’eliminazione di lunedì prossimo. La concorrente, quindi, resterà ancora nella Casa – almeno fino al 18 marzo – insieme ad Alessio.