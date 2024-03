Alessio, Anita e Giuseppe fuori dal Grande Fratello a un passo dalla finale: cosa non ha funzionato

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nomi forti come Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, che erano dentro il Grande Fratello dal giorno zero, e altri come quelli di Alessio Falsone, che si era fatto largo tra i veterani con più colpi di coda, sono usciti a un passo dalla finale. Non hanno premiato i sospetti su doppi giochi e sotterfugi. Il pubblico sembra essere molto più scaltro e intelligente di quello che si pensi. Cosa sta diventando il reality con gli innesti di storie di persone comuni, non appartenenti al mondo dello spettacolo?

Un contenitore plasmato su una narrazione che dovrebbe essere reale e invece è in parte contaminata dalle comunicazioni con l'esterno, dal ritorno del pubblico in studio e dalle frequenti uscite dalla Casa. A questo si aggiungono ore di buio nella diretta notturna, dalle 3.00 alle 9.00 am, che non agevolano la comprensione di alcune dinamiche e consentono ai concorrenti di parlare indisturbati, quanto meno ripresi solo dalle telecamere del programma che restituiscono filmati soggetti a tagli. In questo scenario, il fallimento della coppia formata da Anita e Alessio, quanto quello del percorso singolo di Giuseppe Garibaldi, hanno dimostrato che per quanto si possa infiocchettare la realtà, ciò che resta è il percepito del pubblico da casa, ormai allenato a cogliere l'elemento verità nelle sfumature delle persone e delle loro azioni.

Non ha convinto l'amore improvviso nato tra Anita e Alessio, soprattutto perché raccontato in modo piuttosto maldestro: lei che aveva incontrato il suo fidanzato Edoardo Sanson dopo mesi di silenzio, definendolo il padre dei suoi figli, per poi finire nelle braccia di un altro dopo nemmeno tre settimane, aggiungendo dettagli poco edificanti sulla precedente relazione; lui che aveva provato attrazione anche per Perla, in un triangolo con Anita che aveva retto giusto qualche puntata, per poi virare sulla concorrente romana quando l'orologio iniziava a scandire le battute finali del gioco.

Non ha convinto nemmeno il ritorno di fiamma di Giuseppe Garibaldi per Beatrice Luzzi dopo mesi di confronti feroci e carichi di disistima. Il suo riavvicinamento dopo la lunga uscita dalla Casa a causa di un malore ha insospettito i più anche per l'inevitabile intercettazione del grande seguito dell'attrice, favorita alla vittoria già da un bel po'. Inevitabile che siano inciampati nelle classiche dinamiche da reality, quelle che impongono come possibili scialuppe le creazioni di ship e love story stile Terra Amara, altrettanto che i telespettatori abbiano fatto il callo alla soap, divorandone sempre di più ogni giorno e sviluppando un occhio clinico su chi sembra interpretare più che vivere.

"Io faccio l'attore di lavoro, ma tu reciti anche nella vita", ha detto Massimiliano Varrese ad Alessio Falsone in uno degli ultimi scambi prima della sua uscita definitiva dal reality ed è lì che è apparsa inesorabile la Alex Belli Academy che tanto ha divertito nel corso dell'edizione 2021. Tra attori professionisti e improvvisati, il Grande Fratello 2024 volge al termine, lunedì 25 marzo il gran finale. Se la giocano Beatrice Luzzi, Greta Rossetti, Letizia Petris, Massimiliano Varrese, Perla Vatiero, Rosy Chin, Sergio D'Ottavi e Simona Tagli. La vincitrice dovrebbe essere certa e il fatto che sia un'attrice non ha minimamente compromesso la schiettezza con la quale ha conquistato il televoto più di una volta. Per quanto si voglia aggirarla, vince la sincerità anche nei reality che non lo sono più.

