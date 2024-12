video suggerito

Alessandra Mussolini definisce il volto di Donatella Versace "lucertolone", interviene Alberto Matano Nella puntata di mercoledì 4 dicembre de La Vita in Diretta, Alessandra Mussolini ha commentato la trasformazione estetica di Donatella Versace: "È ridiventata come Gianni Versace. Ha un'aria familiare, prima era tipo un rettile". Alberto Matano, conduttore del programma in onda su Rai 1, è intervenuto dissociandosi dalle sue parole.

Nelle ultime ore sui social e in tv non si e parlato d'altro che della trasformazione estetica di Donatella Versace. A commentare il suo nuovo look anche Alessandra Mussolini, che nella puntata di mercoledì 4 dicembre de La Vita in Diretta si è lasciata andare a un giudizio piuttosto netto nei confronti della stilista. Nel corso del suo intervento, Alberto Matano è intervenuto dissociandosi dalle sue parole.

Alessandra Mussolini contro Donatella Versace: "Ora ha un viso umanoide"

"Togliamo tutto quello che è stato messo, tiriamo tutto, recuperiamo un volto più naturale. Vi persuade questa nuova tendenza?" È stata la domanda di Alberto Matano rivolta agli ospiti de La Vita in Diretta. "Lei è ridiventata come Gianni Versace. Ha un'aria familiare, prima era tipo un rettile" ha risposto Alessandra Mussolini commentando le foto del prima e dopo di Donatella Versace proiettate in studio. Immediata la reazione del conduttore: "Io mi dissocio". Mussolini, però, ha insistito: "È un viso come un serpentello, una lucertolone. Come la vuoi chiamare? Felina. Ora è un viso umano, umanoide". Ancora una volta si è intromesso Matano: "Dire umano è una cosa, umanoide un'altra…". Mussolini ha poi concluso: "Ora è uguale a Gianni Versace, ha ripreso l'aria di famiglia che prima non aveva più".

Perché tutti parlano del viso di Donatella Versace

All’anteprima del musical Il Diavolo veste Prada, Donatella Versace ha lasciato tutti senza fiato. Il suo glow up è stato accolto con grande stupore sui social, dove in tanti non hanno potuto fare a meno di notare l'aspetto disteso e luminoso del suo viso. Anche il DailyMail, che in passato aveva definito la stilista come "una statua di cera umana e botox", ha pubblicato un lungo articolo in cui definiva la sua trasformazione estetica come "il più grande miglioramento della storia". Sul web, poi, non sono mancati i commenti ironici di chi si chiede se dietro ci sia la mano di un abile chirurgo o qualche stregoneria.