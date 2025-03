“Lo dici a tua sorella”: a Pomeriggio Cinque scoppia la lite tra Karina Cascella, Stefania Orlando e Samantha De Grenet

video suggerito

Scontro a Pomeriggio Cinque tra Karina Cascella, Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Il motivo del contendere è un tema ben preciso: quello dell'influencer può essere considerato un lavoro vero? Secondo Cascella no, secondo le altre due ospiti sì. Così, è nato un battibecco tra loro.

Cosa ha detto Karina Cascella sul lavoro dell'influencer

Karina Cascella si è detta convinta che quello dell'influencer non possa essere considerato un lavoro vero: "Io ho un lavoro vero e poi lavoro anche con i social perché per me il lavoro con i social non si può definire un lavoro vero". E ha continuato:

Lo dico sempre e non sopporto quelle che si svegliano al mattino e dicono sono stanca, devo postare un video, devo creare un sacco di contenuti. Fate veramente ridere. Fanno ridere perché il lavoro vero, signore mie, è un'altra cosa.

Lo scontro con Stefania Orlando e Samantha De Grenet

Stefania Orlando è intervenuta per invitare Karina Cascella a non fare di tutta l'erba un fascio: "C'è influencer e influencer. Ci sono persone che attraverso questo lavoro hanno degli sponsor e riescono anche a dire delle cose interessanti". Samantha De Grenet è apparsa d'accordo con lei: "Io lo voglio definire lavoro perché ci sono delle persone che si alzano la mattina, fanno riunioni, cercano di fare contenuti interessanti". A questo punto, Orlando ha accusato Cascella di essere incoerente:

Ma poi parli tu? Stai attaccando le influencer e sei la prima che fa questo. Sono anni che usi i social e ora parli così. Prima di parlare pensa a quello che fai tu in primis.

Ma Karina non ci sta: "Guarda che io ho un ristorante. Vienimi a trovare e ti servirò al tavolo e ti farò vedere che il lavoro vero è un altro. Se poi voi volete raccontare la vostra favoletta e fare il vostro falso moralismo fate pure“. De Grenet ha replicato a tono: "Falso moralismo lo dici a tua sorella".

La reazione di Dario Maltese

Dario Maltese ha mandato la pubblicità per permettere agli animi di calmarsi ma quando è tornato in onda ha confidato:

Voi non potete capire che cosa è successo durante la pubblicità. Queste ragazze mi hanno fatto disperare, continuavano a discutere. Avrei voluto fare una foto con loro, ma non l'ho potuta fare.