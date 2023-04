Alessandra D’Aguanno Forlini e la rivincita ad Affari Tuoi: “Bullizzata per qualche kg di troppo” Alessandra D’Aguanno Forlini è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda il 25 aprile 2023, nella quale ha vinto 75mila euro. La 24enne ha dedicato la vittoria a sua nonna, e in un post si è poi rivolta ai suoi compagni di classe dai quali è stata bullizzata, raccontando una parte sofferta del suo passato.

A cura di Gaia Martino

Alessandra D'Aguanno Forlini è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda il 25 aprile 2023. Di Pignataro Interamna, nel sud della provincia di Frosinone, la 24enne ha scelto una delle sue tre sorelle come accompagnatrice nel lungo gioco: Chiara è rimasta al suo fianco sino al termine della puntata che si è conclusa con la vittoria di 75 mila euro. Entrambe non sono riuscite a trattenere le lacrime di gioia. Alessandra D'Aguanno ha indicato il cielo con le mani: "È nonna, lei ci ha aiutate", le parole in tv dallo studio prima della dedica sui social. Il passato della giovane è stato segnato dalla sofferenza provata per il body shaming di cui è stata vittima.

Le parole di Alessandra D'Aguanno Forlini

Alessandra D'Aguanno Forlini ha condiviso un post sul suo profilo social in cui mostra come il suo traguardo, la vittoria ad Affari Tuoi, metta ancora più distanza con chi per anni non le ha permesso di vivere serenamente quando era poco più che una ragazzina, ovvero "quelli della classe 3a C delle medie". Sono stati i suoi compagni di classe, infatti, a farla sentire inadeguata in più occasioni, provocandole un'incredibile sofferenza:

A voi che per dieci lunghissimi anni mi avete bullizzata solo perché avevo qualche chilo di troppo. A voi che per anni mi avete massacrato psicologicamente arrivando a farmi pensare quasi che non avesse più senso vivere. A voi che per anni mi avete etichettato come ‘la ragazza più brutta del paese'. Per anni mi sono sentita dire ‘quanto sei brutta', ‘mamma mia quanto sei grassa, ma non ti fai schifo da sola?', ‘con che coraggio esci fuori casa con quella pancia enorme?".

Il post, poi, continua: "Potrei scrivere libri su libri sugli insulti ricevuti, per anni mi avete esclusa, derisa, insultata, giudicata nel peggior modo in cui si possa fare. Mi avete procurato delle cicatrici interiori che non guariranno mai. Ma guardatemi ora, e soprattutto guardatevi dove siete rimasti bloccati voi, nella vostra ignoranza, stupidità e cattiveria".

Alessandra D'Aguanno Forlini studia Servizi Sociali

Alessandra D'Aguanno Forlini ha scelto come percorso professionale l'aiuto alle fasce deboli: studia infatti Scienze Sociali all'Università degli studi di Cassino, stando a quanto si legge sul suo profilo Facebook. Sui social, la 24enne ha sempre lanciato un messaggio volto alla body positivity, pubblicando scatti che mostrassero il suo corpo senza il supporto di filtri, ritocchi e tutto ciò che vizia l'immagine femminile, non rappresentandola nella sua semplicità e normalità. "Se vuoi vedere te**e, sedere e pancia piatta cambia profilo" scrive, infatti, come presentazione.