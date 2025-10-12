Programmi tv
Ballando con le stelle 2025

Alberto Matano chiede a Paolo Belli di raccontare di sé a Ballando, una voce dietro le quinte: “Facciamo le 5”

Dopo l’esibizione di Paolo Belli a Ballando con le stelle, Alberto Matano ha chiesto al concorrente di raccontare di più sulla sua vita. A causa di un errore tecnico, si è sentita una voce fuori campo proveniente dal backstage: “E qui facciamo le cinque”.
A cura di Gaia Martino
Ballando con le stelle 2025

Paolo Belli nella puntata di Ballando con le stelle di stasera, sabato 11 ottobre 2025, ha parlato del suo percorso artistico segnato da "grandi batoste", che è riuscito a superare grazie al sostegno della moglie. Dopo aver danzato al centro della pista con Anastasia Kuzmina, ha ascoltato il parere dei giudici. Ha annoiato Mariotto, ma non Carolyn Smith e Alberto Matano che ha stuzzicato il giudice e stilista: "Non è la tua serata". Quando Matano ha chiesto a Paolo Belli di raccontare di più di sé, una voce fuori campo ha commentato: "E facciamo le cinque".

Il racconto di Paolo Belli prima dell'esibizione

Prima di esibirsi, Paolo Belli si è confessato davanti alle telecamere del programma. "Sto vivendo di musica e spettacolo. Il mio sogno era fare lo show del sabato sera su Rai1, ho avuto grandi incontri ma anche grandi batoste. Ma non mi sono mai trovato da solo, c'era sempre qualcuno che mi faceva pensare positivo" ha dichiarato il concorrente, tirando in ballo sua moglie, che lo ha sempre sostenuto. "Una cosa so, che nessuno mi ha regalato niente, ho sempre conquistato tutto", le parole. Poi, è arrivato il momento della sua peformance al centro della pista con Anastasia Kuzmina, sulle note di Volare.

Il commento di Alberto Matano e la voce fuori campo dal backstage: "Facciamo le cinque"

Guillermo Mariotto è stato il primo a prender parola: "Che noia. Mi dispiace. Ti conosco da 20 anni, sei folle, allegro, pimpante. Dovresti fare cose inaspettate, tu sei una tigre, voglio di più. Spogliati". Subito dopo è intervenuto Alberto Matano che, citando il ritardo nella messa in onda per la partita Estonia-Italia, ha fatto ironia col collega: "Paolo Belli ha fatto un bellissimo numero di show. Guillermo, dovevi farti un caffè prima di iniziare, avete qualcosa per svegliarlo? Non è la tua serata. Paolo, hai parlato di quando eri piccolo, ma mi manca un pezzo. Vorrei che raccontassi di te". A replicare è stato un addetto ai lavori che aveva il microfono acceso: in diretta, allora, si è sentito il suo commento in dialetto romano "Facciamo le cinque".

Belli ha poi risposto: "Questa è un'esperienza straordinaria, qui mi lascio andare. Ho cercato di proteggere chi mi sta vicino, la famiglia. Ho cercato di far stare tutti sereni, studiare".

