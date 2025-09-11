Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Alberto Matano alla ragazza aggredita dal padre perché omosessuale: “Non sei un errore, ma soprattutto non sei sola”

Nella puntata di ieri della Vita in diretta, Alberto Matano commenta il caso di una ragazza minacciata di morte dal padre perché omosessuale. Il giornalista le rivolge un messaggio accorato, dicendole: “Nessuno di noi deve sentirsi un errore, ti mando un abbraccio”.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Ilaria Costabile
355 CONDIVISIONI
Immagine

Durante la puntata di ieri de la Vita in Diretta, Alberto Matano ha voluto lanciare un messaggio importante al pubblico, dopo aver raccontato il caso di una ragazza aggredita e minacciata di morte da suo padre perché omosessuale. Il fatto è avvenuto a Napoli, dove un inviato del programma si è recato per poter raccontare quello che è accaduto, parlando in prima persona con la giovane: "A livello psicologico mio padre mi ha distrutta". 

Il racconto della ragazza aggredita dal padre perché omosessuale

Un attacco d'ira, in realtà uno dei tanti, che la 24enne napoletana ha dovuto subire da suo padre che, dopo averla pedinata, si è poi recato a casa dove la ragazza viveva con la madre e la sorella, provando a sfondare la porta e minacciandola: "L'immagine che mi resta è mio padre che cerca di sfondare la porta, dicendomi di volermi ammazzaredice ai microfoni dello show di Rai1 e ancora: "Ho sentito dei tonfi sulla porta, mi diceva ti ammazzo, devi aprire la porta, ammazzo tua mamma". L'uomo è stato fermato dalla polizia, chiamata dalla madre della ragazza, e anche davanti alle forze dell'ordine pare abbia ripetuto rivolgendosi alla figlia: "Deve cambiare cognome altrimenti la ammazzo e poi mi ammazzo io". Il 51enne è ora nel carcere di Poggio Reale per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, per i quali era già stato denunciato ad agosto. La ragazza racconta

Ho fatto coming out senza dirlo, sono andata dal parrucchiere e mi sono tagliata tutti i capelli, lui quando ha visto questa cosa ha sclerato. Quando mi ha picchiata, mi ha tumefatto tutto il lato destro, ho avuto 25 giorni di prognosi. Mi sono data tutte le colpe possibili sulla terra.  A livello psicologico mio padre mi ha distrutta. 

Le parole di Alberto Matano

Il conduttore, quindi, dallo studio non si è tirato indietro nel lanciare un messaggio alla 24enne, rivolgendole parole di conforto e supporto, sottolineando come se la violenza non accettabile in alcun caso, ancor di più quando c'è di mezzo l'amore e la felicità di un figlio:

Leggi anche
Gianluigi Nuzzi attacca Alberto Matano in diretta: "C'è chi si occupa di piccioni ed escrementi"

Questa ragazza che dice: ‘Sono cresciuta credendo di essere un errore. Adesso ho compreso che non è così’. Pensate a cosa possono portare certe violenze subite. Per fortuna però qualcuno nella famiglia l’ha compresa e l’ha accolta. Ringrazio il mio inviato per come ha trattato il caso ed è stato vicino alla ragazza. Io mando un abbraccio a questa ragazza dicendo che nessuno di noi è un errore. Quando c’è l’amore, nessuno si può permettere di giudicare, meno che mai di aggredire o di minacciare. Voglio dirti che sei sulla buona strada e soprattutto non sei da sola.

Programmi TV
355 CONDIVISIONI
Immagine
Katia Ricciarelli dopo il testamento di Pippo Baudo: "Ingiusto che la segretaria abbia avuto la stessa eredità dei figli"
La cantante: "Per Dina, Baudo era come un padre? A me non risulta"
Nel testamento anche donazioni per tre chiese della sua Militello e quadri agli avvocati
Chi è Dina Minna, la segretaria che per Baudo era come una figlia
Il testamento e l'eredità da 10 milioni di euro divisa tra i figli e la segretaria Dina
Katia Ricciarelli farà importanti rivelazioni a Verissimo domenica 14 settembre
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views