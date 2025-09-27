La domanda surreale della giornalista in diretta a Uno Mattina: “Ma il gay come si riconosce?”

In onda a Uno Mattina un siparietto surreale vede Ingrid Muccitelli e Concita Borrelli parlare delle doti che avrebbe un hairstylist gay, dopo l’annuncio di lavoro lanciato da un parrucchiere che richiedeva collaboratori omosessuali. La conversazione, però, prende una piega assurda.

Nella puntata di Uno Mattina condotta dalla giornalista Ingrid Muccitelli è andato in onda un siparietto a dir poco surreale. Ospiti della trasmissione erano Concita Borrelli e Alessandro Cecchi Paone, che si sono trovati a disquisire della manualità dei parrucchieri a seconda del loro orientamento sessuale, culminato in una domanda a dir poco spiazzante, su come sia possibile "riconoscere i gay".

Il discorso sulle qualità dei gay tra Ingrid Muccitelli e Concita Borrelli

Il tutto è iniziato commentando una notizia, risalente a diversi giorni fa, sulla richiesta da parte di un parrucchiere di Montesilvano, in Abruzzo, che nel cercare personale ha chiesto che si trattasse di hair stylist omosessuali. Muccitelli, quindi, chiede alla sua ospite: "Un parrucchiere gay ha davvero tutta questa manualità, sensibilità e charme rispetto a un parrucchiere etero?" e Borrelli risponde: "Detto così mi fa i brividi". La giornalista, con un tono anche particolarmente accorato, continua il suo ragionamento dicendo: "Nella moda, la maggior parte delle persone comunque sono gay, ci sono pochissimi etero, così nella danza". Poco dopo, però, arriva il quesito forse più spiazzante: "Ma il gay, come si riconosce?". Concita Borrelli, quindi, non esita a dire la sua: "Si riconosce, dai, usciamo da tutte le ipocrisie, io ho i radar", in sottofondo si sente Cecchi Paone anche un po' contrariato che dice: "Tu lo riconosci", ma la giornalista continua: "Basta un gesto, una parola, un ammiccamento della bocca, si vede"

In diretta a Mattino 5 l'intervista surreale al parrucchiere che ha lanciato l'annuncio

Il dibattito consumatosi in diretta tv a Uno Mattina è senza dubbio surreale, ma la notizia era stata affrontata anche da Mattino 5, dove l'inviata si era recata in Abruzzo dal parrucchiere che aveva lanciato l'annuncio. Le motivazioni fornite da quest'ultimo sulla richiesta di un collaboratore per il salone che fosse gay, sono altrettanto paradossali:

Io e mia moglie vogliamo una persona che appartiene al mondo gay, che ha lavorato nel mondo della moda, magari ha truccato persone, attori, perché hanno uno stile diverso, hanno un modo di vedere il lavoro migliore.

La giornalista, quindi, incalza chiedendo se le clienti si trovassero a loro agio sapendo che a fonare i capelli ci fosse un parrucchiere gay: "Assolutamente, c'è un'altra chimica verso la cliente" e alla domanda sul perché abbia deciso di specificare l'omosessualità: "Perché sono colloqui inutili, vengono non hanno il coraggio di dire il loro orientamento sessuale e si perde tempo".