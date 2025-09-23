Maria Latella legge dal gobbo a UnoMattina, la regia cerca disperatamente di cambiare inquadratura

Maria Latella, protagonista di una delle rubriche di UnoMattina, si è resa protagonista della più classica delle gaffe televisive; un momento che, ora come ora, rischia di far parlare tutto il mondo degli addetti ai lavori per giorni e giorni. Durante il segmento dedicato agli amori tossici, il gobbo di cui si serve Latella entra in campo vistosamente. Non solo: l'intero intervento della giornalista è di fatto sorretto e sostenuto dalla lettura del gobbo (la Latella non guarda quasi mai in camera), al punto che la regia ha cercato di ovviare mettendoci una pezza, cominciando a inquadrare qualsiasi cosa ma non lei.

Un vero e proprio strazio in diretta

Il risultato del momento è ben visibile grazie all'intervento di Marco Salaris (@see_lallero). Purtroppo, il video è stato tragicomico, un vero e proprio "strazio" per la regia che le ha provate tutte pur di mantenere un minimo di decoro. La vicenda ha inevitabilmente sollevato interrogativi più ampi sulla preparazione di chi va in onda e sulla loro capacità di gestire la diretta.

Maria Latella criticata dagli addetti ai lavori

Non ci sono stati commenti dolcissimi da parte degli addetti ai lavori. Massimo Falcioni su X: "Scrive da secoli. Fa la radio da decenni. Deve dire due concetti in croce. Basterebbe un foglietto per segnarsi al limite il nome della persona e qualche concetto sparso qua e là. Invece no. Serve il gobbo. Come Leslie Nielsen alla notte degli Oscar…". Ruben Trasatti se la ride: "Il gobbo entra a metà schermo pure con l'inquadratura da studio!". Anche Giuseppe Candela ha commentato con la sua solita ironia puntuta: "Ma per dire tre frasi serve il Gobbo? Manco fosse Beppe Convertini…". Purtroppo, la televisione in diretta non perdona e quando ci sono questi momenti di incertezza e impreparazione, i protagonisti finiscono come minimo nell'occhio del ciclone. Da domani, la Latella è osservata speciale. Tornerà il gobbo?