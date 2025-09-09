Gianluigi Nuzzi attacca Alberto Matano in diretta: “C’è chi si occupa di piccioni ed escrementi”

Gianluigi Nuzzi ha lanciato una frecciatina in diretta ad Alberto Matano. Nella puntata dell’8 settembre di Dentro La Notizia, parlando del caso di Chiara Poggi, il conduttore ha detto: “C’è chi si occupa di piccioni ed escrementi”. Il riferimento è al collega, che in contemporanea a La Vita in Diretta stava parlando della ‘signora dei piccioni’ a Roma.

Alberto Matano è tornato con una nuova edizione de La Vita in Diretta. La prima puntata del programma, dopo la pausa estiva, è andata in onda in onda lunedì 8 settembre su Rai1. Il conduttore sfida agli ascolti tv Gianluigi Nuzzi e il suo Dentro La Notizia, in onda nella stessa fascia oraria su Canale 5. E proprio il ‘collega' gli avrebbe lanciato una frecciatina in diretta, in riferimento agli argomenti trattati.

Le parole di Gianluigi Nuzzi a Dentro La Notizia sui ‘piccioni'

Nella puntata dell'8 settembre di Dentro La Notizia, Nuzzi ha parlato del delitto di Garlasco e di Chiara Poggi. Nel ricostruire la vicenda, il conduttore ha mostrato al pubblico video inediti e si è lasciato andare a un commento che non è passato inosservato sui social, apparendo come una vera e propria frecciatina al ‘collega' Alberto Matano. "In questi mesi si sono dette tante falsità sui Poggi. Prima di tutto, l’amante di Chiara, che in realtà era un collega e che lei chiamava “piccione”. C’è chi si occupa di piccioni che lasciano escrementi, qui invece ci dobbiamo occupare del piccione", sono state le sue parole.

Perché sono una frecciatina ad Alberto Matano e La Vita in Diretta

Le parole di Nuzzi non sono passate inosservate sui social e sono apparse come una vera e propria frecciatina al diretto ‘competitor' Alberto Matano, che nello stesso orario è in onda su Rai1 con La Vita in Diretta. In contemporanea, il conduttore nel suo programma stava affrontando il tema della ‘signora dei Piccioni' a Roma, una donna che da anni continua a dar da mangiare ai piccioni dal suo appartamento, lanciando pezzi di cibo in strada e creando un problema per residenti e passanti. "Guano, odore nauseabondo, i problemi sono sempre di più, oggi però il sindaco di Roma ha firmato un’ordinanza che le vieta di dare cibo ai piccioni”, ha spiegato Matano, che per il momento non ha ‘risposto' alle parole di Nuzzi.