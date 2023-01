Alberto De Pisis innamorato di Edoardo Donnamaria: “Quando ride, mi sento male. Godo della sofferenza” Al Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis è sempre più preso da Edoardo Donnamaria: “Cerco di trarre del godimento da questa mia sofferenza, da questo mio cercare qualcosa che non ci potrà mai essere”.

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis ha ammesso di provare un sentimento per Edoardo Donnamaria. L'interesse del gieffino nei confronti del volto di Forum, in realtà, è già evidente da settimane. In questi giorni, però, si sta aprendo di più con i suoi compagni di avventura, confidando ciò che prova.

Alberto De Pisis e l'amore per Edoardo Donnamaria

Secondo quanto riporta Biccy.it, Alberto De Pisis – davanti alle domande di Luca Onestini – avrebbe ammesso di essere innamorato di Edoardo Donnamaria: “Ma guardate quanto è bello, il taglio degli occhi stupendo che ha. Guardate la sua boccuccia a forma di cuore, con il sopra frastagliato come piace a me. Poi se ride io mi sciolgo completamente. Cosa sento? In realtà, a modo mio, un po’ innamorato lo sono". Dichiarazioni che non sorprendono se si considera ciò che due giorni fa, Alberto ha confidato a Sarah Altobello.

Cosa ha detto Alberto De Pisis su Edoardo Donnamaria

Alberto De Pisis ha confidato a Sarah Altobello di provare qualcosa per Edoardo Donnamaria. Ha spiegato di trovare irresistibile il suo sorriso e di non incolpare il concorrente per la sua sofferenza:

Io non ne parlo perché non voglio pensarci. Quando lui ride, io mi sento male. Io mi sciolgo, mi sento malissimo. Ho provato qualcosa, una vibrazione. Nessuno può fare niente, nemmeno io e sono qua a cantare, a sorridere. È una cosa bella. Sì, ha leso il mio stato d'animo, ma è una cosa mia, non addosso la colpa a nessuno. Nello stesso tempo, mi ha fatto provare delle sensazioni che non provavo da tempo. Sono felice di averle provate. Spero diventi una bella amicizia fuori da qua.

E ha concluso: "Io la voglio vedere come una cosa bella. Ricordati una cosa, che anche la sofferenza e il dolore in amore sono una cosa bella, paradossalmente sono una cosa bella. È come se io avessi cercato di trarre del godimento da questa mia sofferenza, da questo mio cercare qualcosa che non ci potrà mai essere".