Alberto Angela apre la nuova stagione di Noos con Russell Crowe: "Il gladiatore è pronto" Alberto Angela ritorna su Rai 1 con "Noos – L'avventura della conoscenza". La serie andrà in onda da giovedì 27 giugno alle 21.25. Il primo ospite è Russell Crowe.

Alberto Angela ritorna su Rai 1 con "Noos – L’avventura della conoscenza", la serie scientifica di Rai Cultura in sette puntate dedicata alla divulgazione scientifica e ai vari campi della conoscenza. La serie andrà in onda da giovedì 27 giugno alle 21.25. Alberto Angela ha anticipato sui social network chi sarà l'ospite della prima puntata. Sarà appunto Russell Crowe che racconterà il suo rapporto con la città di Roma: "Il gladiatore Maximo è pronto ad aprire la nuova stagione di Noos. Vi aspetto domani sera con Russell Crowe che ci racconterà il suo rapporto con Roma, tra archeologia e cinema. Noos, giovedì 27 giugno, 21.25 Rai1".

La prima puntata di Noos: ecco la squadra al completo che lavorerà con Alberto Angela

La prima puntata affronterà vari temi attuali, tra cui la semaglutide, l'intelligenza artificiale, la papirologia e la invasione di specie aliene nel Mediterraneo, dato come conseguenza del riscaldamento globale. Tra gli ospiti e i collaboratori ci saranno Samantha Cristoforetti, che parlerà dei preparativi per il ritorno dell'uomo sulla Luna. Ci sarà Dario Fabbri: l'esperto di geopolitica aiuterà a comprendere il mondo attuale. Telmo Pievani, il filosofo della biologia guiderà il pubblico attraverso le tappe dell’evoluzione. Spazio anche per Carlo Lucarelli, lo scrittore noir italiano. Tra i presenti anche Elisabetta Bernardi, Massimo Polidoro e Emmanuele Jannini. Ci saranno giovani divulgatori che si sono distinti già per la prima edizione di Noos: Giuliana Galati, Ruggero Rollini, Edwige Pezzulli e Luca Perri.

Come da tradizione, il programma inizia con spettacolari immagini della natura, tratte dalla seconda stagione di Serengeti, la serie della BBC sugli animali della savana tra Kenya e Tanzania. Il primo episodio racconta le avventure di una mamma leopardo e delle sue due cucciole.