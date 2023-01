Al GF Vip Sonia Bruganelli a gamba tesa su Onestini: “Stai perdendo totalmente credibilità” Al GF Vip Bruganelli torna alla carica dopo la pausa natalizia scagliandosi contro Luca Onestini, accusato di essere totalmente cambiato dal suo ingresso.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Stavolta è Luca Onestini a finire nel mirino di Sonia Bruganelli. Tornata nei panni di opinionista del GF Vip dopo le vacanze natalizie, Bruganelli riprende le redini del suo ruolo e si scaglia contro uno dei protagonisti di questa edizione del reality, contestando il suo atteggiamento e soprattutto il cambiamento subito in queste ultime settimane: "Quando sei entrato mi sei stato molto simpatico, hai portato allegria. Poi hai cambiato completamente registro, gli altri sono rimasti a fare il reality, tu stai facendo una soap sudamericana con Oriana, scordandoti prima di tutto che il Gf è italiano, visto che state sempre lì a parlare in spagnolo".

Bruganelli contesta la metamorfosi di Onestini, rievocando le polemiche delle ultime puntate, quando al suo posto c'era Soleil che di Onestini era la ex: "Te lo dico non avendo precedenti con te, non siamo stati insieme perché potresti essere con me e non ti ho tradito". Quindi l'opinionista ha aggiunto: "Stai totalmente perdendo credibilità in casa, perché vai in giro nella casa a parlare di Nikita e di altre persone, convinto che non ti vedano, quando potresti farlo in volto. Sei un cantastorie, racconti un sacco di stupidaggini".

"Mi prendo gli insulti e sto zitto", ha inizialmente protestato Onestini dopo essersi reso conto che a causa di un blocco inizialmente dedicato a Dana, non gli veniva data facoltà di replica. Poi è riuscito a inserirsi nel dibattito ed ha risposto a Bruganelli così: "È la sua opinione e la accetto, io la sto vivendo in modo molto tranquillo in casa. Ovvio che quando una mia amica viene offesa io vado a difenderla e la aiuto a ripiegare i vestiti. Se questo è fare il buffone, allora va bene, sono un buffone". L'opinionsta è quindi tornata a contestarlo così: "Tu hai una modalità di atteggiamento particolare, dalla mattina alla sera sembra che tu prenda in giro tutti".