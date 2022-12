Al Gf Vip scoprono che Riccardo Fogli è stato squalificato, le reazioni dei concorrenti I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno appreso la notizia della squalifica di Riccardo Fogli con un comunicato ufficiale della produzione. Le reazioni nella Casa.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello Vip ha comunicato ai Vipponi nella Casa la squalifica di Riccardo Fogli. La produzione del celebre reality show di Canale5 ha scelto di informare i concorrenti ancora in gioco con un comunicato ufficiale, letto nella Casa nel tardo pomeriggio. “Questa mattina, purtroppo, Riccardo Fogli ha pronunciato un’espressione blasfema e gravemente offensiva. Per questa ragione, ha dovuto abbandonare la Casa”, recitava il comunicato letto al gruppo da Charlie Gnocchi. Le reazioni del cast alla notizia sono state le più disparate.

Charlie Gnocchi: “Basta, non è uno scherzo”

Charlie è stato uno dei primi a commentare la decisione del Gf Vip di espellere Fogli. “Ci dispiace molto”, ha ammesso l’uomo in un primo momento per poi consigliare ai coinquilini di chiedere informazioni solo attraverso il confessionale, in maniera tale da evitare di alimentare una discussione nella Casa, a telecamere accese: “Questo ragazzi non è uno scherzo, non possiamo neanche commentarlo, è una comunicazione ufficiale e basta. Se volete sapere di più andate in confessionale in gruppi di quattro o cinque persone e chiedete informazioni. Il Grande Fratello ci ha detto proprio di evitare i commenti”.

Daniele Dal Moro: “Almeno abbiamo 20 euro in più”

Quando Edoardo Tavassi ha avanzato l’ipotesi che si trattasse di uno scherzo della produzione, Wilma Goich lo ha bruscamente zittito: “Smettila, non è uno scherzo, questo non è uno scherzo!”. Serafica, invece, la reazione di Daniele Dal Moro che si è dimostrato pratico, andando a scovare il beneficio insito nell’improvviso abbandono di Fogli: “La cosa positiva è che abbiamo i suoi venti euro di budget per la spesa”. Fogli, invece, per il momento è rimasto in silenzio. Non ha commentato la decisione del GF Vip di allontanarlo ma è probabile che sarà ospite di Alfonso Signorini nel corso della prossima puntata del programma.