Al bar dell’Agenzia delle Entrate non fanno gli scontrini, Jimmy Ghione di Striscia aggredito Il bar dell’Agenzia delle Entrate non fa gli scontrini: botte e spintoni a Jimmy Ghione, autore del servizio per Striscia la notizia, e a uno dei cameraman che era con lui.

Curioso ma vero: al bar dell'Agenzia delle Entrate non fanno gli scontrini. La troupe di Striscia la Notizia, guidata da Jimmy Ghione, va a controllare il bar all'interno dell'Agenzia delle Entrate di Eur 6 di Roma, in zona Torrino e finisce male. Le anticipazioni confluiscono nella puntata in onda questa sera, su Canale 5 a partire dalle 20.35, dove tutto sarà mostrato in maniera integrale. Questo bar era stato già segnalato, tant'è che Jimmy Ghione era stato già nel 2018 per chiedere spiegazioni. Questa volta, però, è andata diversamente.

Botte e spintoni a Jimmy Ghione e al cameraman: cosa è successo

Nella puntata in onda questa sera di Striscia la notizia sarà chiarito tutto. Ci sono state botte e spintoni a Jimmy Ghione, autore del servizio, e a uno dei cameraman che era con lui. Le segnalazioni li hanno portati al bar dell'Agenzia delle Entrate, i cui gestori avrebbero l'abitudine di non emettere scontrini. Una circostanza quantomeno curiosa, trattandosi proprio del bar dell'Agenzia delle Entrate. Gli stessi gestori del bar avrebbero aggredito Jimmy Ghione.

L'inviato di Striscia la Notizia avrebbe chiesto spiegazioni

Jimmy Ghione, l'inviato di Striscia la Notizia, avrebbe chiesto spiegazioni ai gestori del bar sulle mancate emissioni degli scontrini. Il programma, infatti, avrebbe ricevuto tantissime segnalazioni. Quando Jimmy Ghione si è presentato sul posto, si è ritrovato a dover fronteggiare la reazione spropositata del barista che ha colto di sorpresa la troupe. Jimmy Ghione si è ritrovato senza microfono e poi è stato colpito al volto. Il cameraman, invece, ha avuto la peggio: ha battuto la testa cadendo dopo essere stato spinto. I gestori del bar dell'Agenzia delle Entrate erano stati già "attenzionati" da Jimmy Ghione, che si era occupato di loro già in un servizio del 2018.