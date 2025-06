video suggerito

Affari Tuoi, Valerio segue il consiglio sbagliato del fratello e perde tutto: “Aveva trovato quel numero in casa” La partita di Affari Tuoi in onda martedì 3 giugno vede protagonisti Valerio e suo fratello Francesco. Dopo una lenta risalita, il finale si prospetta come un “tutto o niente”, ma un consiglio sbagliato si rivela fatale. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Valerio dall'Umbria con il pacco numero 7 è il protagonista della puntata di Affari Tuoi in onda martedì 3 giugno. Ad accompagnare il concorrente, che di lavoro fa l'insegnante, c'è suo fratello Francesco. Dopo una partita in salita, la conclusione è un "tutto o niente". Nelle battute finali, un consiglio sbagliato si rivela fatale.

La partita di Valerio ad Affari Tuoi

La partita di Valerio inizia nel migliore dei modi: un pacco blu contenente 1 euro. Il secondo tiro lo fa suo fratello Francesco, ma in questo caso la fortuna non è dalla loro parte: via 300mila euro. A seguire, via 100 euro. "Francesco, ti devi riscattare" osserva Stefano De Martino. E così è, in questo caso il fratello del concorrente elimina dal tabellone solo 200 euro. Gli ultimi due dei primi sei tiri sono un pacco da 10mila e un altro da 15mila euro. Nella sua prima telefonata della serata, il Dottore offre 26mila euro. "Questi soldi sul conto corrente non li ho. Ringrazio il Dottore, ma vorrei continuare a giocare per sfruttare questa occasione" risponde Valerio prima di tritare l'assegno. Poco dopo, via un rosso da 75mila euro. Successivamente, i fratelli devono dire addio sia a 5mila che a 20mila euro e rifiuta il cambio.

Quando anche i 100mila euro vanno via, in gioco rimangono più pacchi blu che rossi. Festa in studio quando Valerio e Francesco trovano la specialità della serata, il salame norcino, e 500 euro. La seconda offerta di Pasquale Romano è da 26mila euro, ma Valerio ribadisce di voler continuare a giocare. Poco dopo, via 50 euro. "Ho un sensazione buona su questo numero" dice il protagonista della serata, determinato a tenere il pacco che ha pescato. In seguito la batosta: addio ai 200mila euro. Francesco, poi, trita l'assegno da 10mila euro.

Il finale della partita del 3 giugno di Affari Tuoi: quanto ha vinto Valerio

Dopo il consueto balletto per l'apertura dello 0, la partita si avvia verso la sua conclusione. La festa continua quando Gennarino fa il suo ingresso trotterellando. Quando i due perdono anche i 30mila euro, in gioco rimane solo un rosso da 50mila euro.

I fratelli scambiano il pacco 7 con il 14, una mossa giusta: aveva pescato solo 20 euro. Il finale si prospetta come "tutto o niente", da una parte 50mila dall'altra 10 euro. Valerio, poi, pesca il cambio. "È un numero a me caro. Sto ricostruendo casa e ho trovato il numero 14 scritto su una persiana. È l'anniversario del mio fidanzamento" dice Francesco per convincere il fratello a non cambiare. "Ciò che è importante per lui, lo è per me" chiarisce Valerio, seguendo il suo consiglio. Purtroppo, però, tornano a casa a mani vuote. In quel pacco c'erano solo 10 euro.