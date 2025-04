Affari Tuoi, Tina si ferma a un tiro dalla fine e accetta l’offerta da 50mila euro: “Mi avete regalato un sogno”

video suggerito

Giovedì 17 aprile ad Affari Tuoi con Stefano De Martino la partita di Tina dalla Campania, che pesca il pacco numero 5 e gioca insieme al figlio Gianluigi. Dopo aver accettato 50mila euro, la concorrente scopre che nel suo pacco aveva esattamente la stessa cifra.

A cura di Sara Leombruno

Giovedì 17 aprile ad Affari Tuoi con Stefano De Martino la partita di Tina dalla Campania, precisamente da Orta di Atella, che pesca il pacco numero 5. È una mamma a tempo pieno e ha quattro figli: "Ho le mie passioni, vado in palestra, mi concedo un caffè con le amiche, sono felice". In studio il suo primo figlio, Gianluigi, che è al primo anno di Scienze Motorie. La specialità della serata è il sartù di riso.

La partita di Tina ad Affari Tuoi con il figlio Gianluigi

Tina non ha studiato niente: "Non ho fatto sogni, avrei voluto tanto, ma niente", le parole della concorrente prima di chiamare il primo pacco. È il numero 1, che contiene 30mila euro. Poco male, visto che il pacco 15 di Armando da Campobasso contiene 10 euro. Dopo, però, un altro rosso: Gianluigi suggerisce la Liguria che contiene seguito 75mila euro. I tiri che precedono la telefonata del Dottore sono quelli da 15mila euro, 500 euro e 0 euro. Parte Anema e Core e il tabellone si equilibra: i rossi e i blu sono 7 e 7.

La prima offerta del Dottore è di 35mila euro, ma Tina rifiuta e va avanti. Il tiro successivo è quello di 200mila euro: "Il fattore C, non ce l'ho", commenta la pacchista. Dopo però va meglio, perché il pacco della Calabria contiene proprio il sartù. Nel 20 della Puglia ci sono 10mila euro e il Dottore richiama. Stavolta offre il cambio e Tina rifiuta.

Il finale di Tina che accetta l'offerta del Dottore

La partita prosegue nel migliore dei modi: Tina chiama 200 euro, 100 euro. La beffa però è dietro l'angolo, perché nel pacco del Piemonte ci sono 100mila euro. La partita è di nuovo equilibrata con 4 blu e 4 rossi e il Dottore richiama. Stavolta, offre per un solo tiro 25mila euro, ma la concorrente e suo figlio rifiutano con decisione. Nel pacco della Sicilia ci sono 20mila euro e ora i rossi sono solo tre. A Tina viene offerto il cambio ma lei rifiuta ancora. Il Trentino Alto Adige porta bene perché contiene 5 euro. La campana rifiuta anche 30mila euro: "Perché non crederci?". Il tiro successivo è quello da 75 euro e il Dottore ripropone il cambio. A quel punto, spiega che il 5 ha un significato profondo per lei: è il giorno in cui è nato Gianluigi, il suo primogenito che è venuto al mondo il giorno dopo che suo padre è morto. "La felicità non è sempre, ma anche il brutto tempo non è sempre", commenta Tina, prima di annunciare che vuole tenere il pacco 5.

Nel 9 dell'Abruzzo ci sono 5mila euro: il Dottore offre di nuovo 35mila euro. La concorrente segue il consiglio del figlio e rifiuta ancora. Nel 4 del Veneto ci sono 50 euro e in studio è festa. Tra 1 euro, 50mila e 300mila, il Dottore ne offre 50mila euro. "A prescindere da cosa contenga il mio pacco, io ringrazio voi perché mi avete regalato un sogno, quando ho ricevuto la chiamata ho pianto di gioia", le parole di Tina, che accetta l'offerta. Nel pacco 17, che lei avrebbe chiamato, però, c'era 1 euro. Alla fine, nel pacco 5 aveva la stessa cifra: 50mila.