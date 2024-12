video suggerito

Affari Tuoi, Stefano De Martino rimprovera Lorenzo: “Dovresti chiedere la mano a Eleonora, non stasera però” Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 10 dicembre giocano Eleonora e Yuri. La coppia, dopo una partita altalenante ma la speranza della vittoria finale, torna a casa a mani vuote. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella puntata di martedì 10 dicembre di Affari Tuoi gioca Eleonora, accompagnatrice sullo scuolabus, dalla Toscana con il pacco numero 19. Al suo fianco nel corso della partita il suo compagno Yuri, operaio metalmeccanico. "Ancora non le hai chiesto la mano. Non è questa la serata, ma inizia a pensarci" scherza Stefano De Martino. Il conduttore, poi, chiede alla coppia da quanto tempo stanno insieme. "Da 19 anni, quando ci siamo conosciuti ne avevo 14. Una mia amica mi aveva detto che piacevo a Yuri ma io pensavo a Lorenzo. Alla fine ci ho provato io con lui. Non so che fine abbia fatto Lorenzo" risponde Eleonora. "Pronto? Ecco abbiamo lo trovato" scherza De Martino rispondendo al telefono.

La partita di Eleonora e Yuri

La partita inizia con il verso giusto, con la coppia che apre una serie di pacchi blu uno dopo l'altro. Poco dopo, però, vanno via 10mila euro e 200mila euro. A tirare su il morale della coppia, la foto del figlio Pietro di sei anni proiettata in studio. "È loquace Yuri" commenta ironicamente il conduttore al telefono con il Dottore. "È timido" lo giustifica Eleonora. I due tritano per due volte di fila l'assegno da 33mila euro. Quando vanno via anche i 300mila euro le cose si mettono male per Eleonora e Yuri. "È stata una mossa sbagliata" sentenzia il Dottore. I concorrenti intravedono un barlume di speranza quando aprono il pacco contenete solo 1 euro. Un conforto passeggero dato che poco dopo sfuma anche la possibilità di vincere 100mila euro.

Il finale di Eleonora e Yuri

Sulle battute finali della partita, De Martino si lancia in un ballo insieme al suo sosia Alec per festeggiare l'apertura di un pacco contenente lo 0. In gioco rimane un pacco blu con 10 euro e uno rosso con 50mila euro. Il conduttore propone alla coppia un momento di meditazione prima della mossa finale. Il Dottore, invece, offre loro 17mila euro. I concorrenti non accettano. Eleonora spiega: "Mio figlio aveva fatto un disegno in cui c'era il 19. E io ho pescato questo numero". Un segno che non si è rivelato fortunato: i due avevano solo 10 euro nel loro pacco.