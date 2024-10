video suggerito

Affari tuoi, Stefano De Martino alla moglie di Jacopo: "Faceva il galante con le pacchiste, hai fatto un bell'affare" Nella puntata di Affari tuoi in onda giovedì 31 ottobre ha giocato Jacopo, concorrente dell'Emilia Romagna, con la compagna Mary. Stefano De Martino ha lanciato alla coppia una frecciatina ironica, poi la partita è entrata nel vivo. Tra offerte e cambi proposti dal dottore Pasquale Romano, Jacopo si è portato a casa 5mila euro.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa giovedì 31 ottobre ha giocato Jacopo per la regione Emilia Romagna con il pacco numero 1, che poi ha cambiato con il pacco numero 17. Il pacchista ha avuto modo di giocare dopo 33 puntate. Nel programma condotto da Stefano De Martino, si è fatto accompagnare dalla moglie Mary. La partita, guidata dalle offerte e dai cambi del Dottore Pasquale Romano, è stata sfortunata. Il pacco scelto all'inizio conteneva 30mila euro, ma la coppia lo ha cambiato. Jacopo ha vinto 5mila euro.

Chi è Jacopo, la storia del concorrente dell'Emilia Romagna e della moglie Mary

Jacopo è il concorrente della regione Emilia Romagna che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di giovedì 31 ottobre. È originario di Bologna e con la madre Fiammetta è un grande tifoso della squadra della città. Il concorrente ha voluto inviare un messaggio al padre: "Forza papà Leo, lui sa perché, non mollare mai". Si è fatto accompagnare dalla moglie Mary. Stefano De Martino ha preso la parola dato che nelle scorse puntate ha spesso punzecchiato Jacopo, ritenendolo troppo galante con le concorrenti:

Io ho detto che faceva da comitato di accoglienza al parterre femminile, è molto galante. Ma quando ho saputo come si sono conosciuti, ho capito che questa cosa ha radici antiche. Una delle sue migliori amiche cercava una coinquilina. E lui ha detto: "Se permetti i casting per la tua coinquilina li faccio io". Ha scartato, scartato, scartato, poi è arrivata Mary.

Jacopo ha confermato: "Ha fatto un periodo di prova che ha passato e poi a tempo indeterminato". L'ironia del conduttore che ha detto a Mary: "E tu oltre alla camera ti sei pigliata pure Jacopo, bell'affare". Nel corso della puntata, il pacchista dell'Emilia Romagna ha svelato: "In una giornata molto nera è arrivata la chiamata per il provino di Affari tuoi. Ho visto un segno in questo". Quindi ha spiegato con quale stato d'animo ha affrontato la partita:

Mio padre prima di venire qua mi ha accompagnato in stazione. Gli ho detto: "Speriamo bene, dopo tanto tempo gioco". E lui mi ha detto: "Che problema c'è? Cosa ti manca oggi? Hai tutto. Tutto quello che porti a casa è in più". Questa è un'occasione unica.

Affari tuoi, Jacopo ha vinto 5mila euro nella puntata di giovedì 31 ottobre

Vediamo come è andata la partita di Jacopo e della moglie Mary. Nei primi sei pacchi aperti c'erano 50 euro, 75 euro, 100 euro, 100mila euro, 20mila euro e 10mila euro. Il dottore ha offerto 38mila euro. La coppia ha rifiutato l'offerta. I seguenti tre pacchi contenevano 0 euro, 50mila euro e 15mila euro. Il dottore ha offerto 40mila euro. Anche in questo caso, Jacopo e Mary hanno deciso di rifiutare l'offerta. Nei pacchi aperti successivamente c'erano 5 euro, 200mila euro e 500 euro. Il dottore ha offerto 30mila euro. Jacopo non ha ceduto ed è andato avanti aprendo i pacchi che contenevano 1 euro e 300mila euro. Il dottore ha offerto 15mila euro, offerta che è stata rifiutata subito. Jacopo e Mary hanno fatto altri tre tiri: 200 euro, 75mila euro e 10 euro. Il dottore ha offerto 7.500 euro. Il concorrente dell'Emilia Romagna ha rifiutato anche questa offerta. Nel pacco successivo c'erano 20 euro. Sono rimasti 5mila euro e 30mila euro. Il dottore ha offerto il cambio che Jacopo ha accettato. Così, ha rinunciato a 30mila euro, vincendo 5mila euro.