Affari Tuoi, Stefano De Martino ad Antonio: “Sei matto”, il pacchista dell’Umbria cambia idea sul finale e vince

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera Antonio della Regione Umbria. "Vengo da Foligno, nella vita sono operaio metalmeccanico. Sono anche musicista" ha dichiarato prima di presentare in studio la fidanzata Valeria. "Ci siamo conosciuti diversi anni fa a una festa. Poi, a distanza di anni, ci siamo ritrovati in mezzo a un bosco, solo io, lei e i funghi" ha continuato il pacchista prima di dare inizio alla partita che ha visto anche il ritorno in studio di Herbert Ballerina. Dopo una lunga partita contro il dottore, è tornato a casa con 24mila euro.

La partita di Antonio ad Affari Tuoi del 25 gennaio

La partita di Antonio è iniziata malissimo: con il primo tiro a disposizione ha eliminato dal tabellone 300mila euro. Subito dopo ha aperto i pacchi da 1 euro, quello contenente Gennarino, poi ancora Mayocomio (pacco speciale inventato da Herbert Ballerina), infine quelli da 10 euro e da 50mila euro. Il dottore, allora, gli ha offerto 30mila euro: "Emozionante come prima offerta. Ma come abbiamo detto, a parte il primo tiro, la partita è da giocare. Voglio altre emozioni, rifiuto l'offerta" ha commentato Antonio prima di tritare l'assegno. Eliminati dal tabellone 200mila euro, 0 euro e il pacco "ballerina" (Martina Miliddi, ndr), il dottore ha offerto 20mila euro.

"La partita non è iniziata in modo perfetto, ma io mi fido. Rifiuto" ha dichiarato il pacchista prima di tritare il secondo assegno della serata. Con i tre tiri a disposizione, ha eliminato dal tabellone 100mila euro, 20mila euro e 50 euro e il dottore ha offerto 3 tiri o 10mila euro. "Io voglio ancora giocare, andare avanti e fare gli altri tiri. Vediamo se la raddrizziamo", ha commentato Antonio che ha scelto di proseguire il gioco. Aperti i pacchi da 10mila euro, 15mila euro e 20 euro, il dottore ha offerto 2 tiri per 13mila euro. "Ci stiamo divertendo, andiamo avanti e rifiuto l'offerta", le parole del pacchista.

Il finale di Antonio che torna a casa con 24mila euro

Antonio con i due tiri a disposizione ha eliminato dal tabellone 100 euro e 30mila euro, e il dottore gli ha proposto il cambio. "I numeri in gioco sono più importanti. Il numero 3 mi ricorda una zia, grazie a lei siamo qui. Giocando da casa con mia figlia di 16 anni, e scherzando con lei, le chiesi che numero le piaceva. Mi disse 35, e io qui ho il 3 e il 5. Siamo arrivati qui senza strategia, a parte i numeri, e sicuramente i primi tiri sono stati guidati dalle amicizie che ho fatto qui. I miei sono stati tiri fortunati. Rifiuto il cambio", ha dichiarato Antonio prima di eliminare da tabellone 75mila euro. Rimasto con il pacco nero e 200 euro, il dottore ha offerto 22mila euro. "Ricordo una partita, mi dissi in quel momento che non era finita fin quando non era finita. In questo momento ho due incognite grandi. Non so se ho il pacco nero, e non so cosa c'è dentro. Ma quel finale mi piacque da morire" ha commentato Antonio, tentato dal rifiutare l'offerta, nonostante il consiglio della fidanzata che gli ha suggerito di accettare. "Questo è matto", ha dichiarato Stefano De Martino, e il pacchista ha scelto di accettare l'assegno. Sapendo di portare a casa 22mila euro più i 2mila legati al pacco Gennarino, per un totale di 24mila euro, ha svelato il contenuto del suo pacco: il pacco nero dal valore di 20mila euro.