Affari Tuoi non va in onda stasera: come cambia il palinsesto di Rai1 e quando torna in Tv Stefano De Martino

Questa sera, domenica 22 febbraio 2026, cambia il palinsesto di Rai 1 e il consueto appuntamento con Affari Tuoi, game show di successo condotto da Stefano De Martino, non va in onda. Lascia spazio alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 che inizierà subito dopo il TG1, dalle 20.20, su Rai Uno. Una scelta legata all'eccezionalità dell'evento che segna la chiusura dei Giochi Invernali seguiti, nelle ultime settimane, da milioni di telespettatori. La prima serata di Rai 1 sarà dedicata allo spettacolo finale, in scena all'Arena di Verona, pronto a regalare musica, in particolare con Achille Lauro, coreografie, sfilata degli atleti e il simbolico passaggio di consegne alla prossima città ospitante. Per questo motivo quindi il game show in onda nell'access prime time di Rai 1 si prende una pausa per una sera: il pubblico dovrà rinunciare al gioco dei pacchi stasera, e attendere domani, lunedì 23 febbraio 2026, per seguire una nuova e avvincente partita di un pacchista contro il Dottore.

La scaletta della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 andrà in scena stasera dall'Arena Di Verona, in diretta dalle 20.20 su Rai 1. Lo spettacolo intitolato Beauty In Action, promette musica, con il concerto di Achille Lauro, danza, e celebrazioni. Ci sarà anche il passaggio della bandiera olimpica alle Alpi Francesi, prossime padrone dei Giochi Invernali, nel 2030. Tra gli ospiti anche Roberto Bolle, Gabry Ponte e Benedetta Porcaroli. Sarà Auro Bulbarelli a commentare la cerimonia di chiusura di Milano Cortina su Rai 1. Il giornalista, escluso poco prima dell'evento inaugurale dei Giochi Invernali per via della sua gaffe sulla presenza di Mattarella, era stato sostituito da Paolo Petrecca che ha scatenato polemiche con la sua telecronaca, che lo hanno costretto alle dimissioni da direttore di Rai Sport.