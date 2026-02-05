Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Ore14 va in pausa, il talk show di Milo Infante ferma la messa in onda da oggi: perché e quando torna in Tv

Ore14 di Milo Infante va in pausa. Il talk show di Milo Infante va in pausa a partire da giovedì 5 febbraio per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si ferma anche Ore 14 di Sera. Ecco tutte le info e quando torna in tv.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Gaia Martino
51 CONDIVISIONI
Immagine

Ore14 si ferma oggi, giovedì 5 febbraio 2026, nel palinsesto di Rai2. La puntata delle ore 14 in onda oggi – che ha trattato i diversi casi di cronaca e di attualità, dall'omicidio di Ylenia Musella al caso della famiglia nel bosco e Garlasco – è l'ultima prima di una lunga pausa. Con l'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il talk show di Rai 2, condotto da Milo Infante, va in pausa sia con l'appuntamento pomeridiano, sia con quello serale. Ore14 tornerà in tv tra un paio di settimane, Ore 14 di Sera invece tra un mese. Infante lascia spazio alla programmazione speciale dedicata alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, uno degli eventi sportivi più attesi degli ultimi anni e appuntamento centrale dell'offerta Rai, di cui è broadcaster ufficiale.

Dal 4 al 22 febbraio 2026 il palinsesto Rai si concentrerà sulle Olimpiadi: verranno trasmessi sui canali Rai2, Rai Sport, Rai Radio 1, Raiplay, Raiplaysound e RaiNews.it, tutte le gare dei Giochi Olimpici. Soprattutto Rai2 si dedicherà interamente alla copertura delle gare, fatta eccezione per gli spazi informativi del TG2 che resteranno invariati. Per questo motivo Ore14, che nelle ultime stagioni si è ritagliato un ruolo riconoscibile nel racconto dei casi di cronaca e di attualità, sospende la sua tradizionale messa in onda per lasciare il posto allo sport internazionale, sia nel suo slot del pomeriggio, sia in quello serale.

Quando tornano in Tv Ore14 e Ore14 Sera

Quella trasmessa oggi, giovedì 5 febbraio, è stata l'ultima di Ore14: il talk show di Milo Infante, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14 fino alle 15.25, tornerà regolarmente in Tv da lunedì 23 febbraio 2026, su Rai2. Il talk nella versione serale, in onda il giovedì in prima serata, ovvero alle 21.20, sempre su Rai2, tornerà in onda, invece, a partire da giovedì 5 marzo 2026. 

Programmi TV
51 CONDIVISIONI
Immagine
"Fabrizio Corona denuncia Mediaset per estorsione": l'annuncio dell'avv. Ivano Chiesa
Mediaset avvisa le discoteche dove andrà Fabrizio Corona: "Controllate i messaggi aggressivi o sarete responsabili"
Ivano Chiesa: "Se finisce in galera per quello che dice, gli italiani saranno con lui"
Corona e l'ospitata a Verissimo da Toffanin nel 2009, Signorini disse: "Finalmente un ritratto di Fabrizio moderato"
Fabrizio Corona scompare da Instagram: le pagine social rimosse dopo Falsissimo, possibile intervento di Meta
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views