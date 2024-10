video suggerito

Affari Tuoi, Michele cambia pacco ma in quello nuovo ci sono solo 75 euro: "Me la sono giocata" Protagonista della puntata di venerdì 11 ottobre è Michele del Veneto. Il concorrente cambia il suo pacco, nel quale scoprirà che ci sono solo 75 euro e non i 100mila che si sarebbe aspettato.

A cura di Ilaria Costabile

Protagonista della puntata di venerdì 11 ottobre di Affari Tuoi è Michele dal Veneto, accompagnato da Eleonora, figlia della sua compagna Carla, anche lei presente in studio. La partita inizia un po' in salita, con 200 e 300mila euro che vanno via subito. Il dottore inizia a fare qualche proposta, tra cambi e offerte, ma non sembrano sortire alcun effetto, finché lo Sean Connery del programma di Rai1, decide di cambiare le carte in tavola e sceglie un nuovo pacco.

Michele cambia pacco ma non c'è quello che sperava

Tra un tiro e l'altro, le possibilità che Michele possa avere un pacco vincente sembrano scarseggiare, fin quando il dottore non gli propone un cambio. Spiazzando il pubblico, il concorrente veneto decide di accettare, andando contro all'idea che il destino possa aver scelto un pacco appositamente per lui. Lo 007 del game show, così come lo avevano affettuosamente chiamato i suoi compagni d'avventura, si avvia spedito a prendere il pacco di numero tre, con una certa convinzione che incuriosisce Stefano De Martino. Il conduttore, infatti, gli chiede se quel numero avesse per lui un significato preciso e Michele spiega:

Allora il tre è sempre stato il mio numero in tantissime cose, ho avuto la fortuna di fare uno sport bellissimo, il calcio, ho sempre giocato col tre, mi è piaciuto, mi piace, lo rivedo in tante cose. Eravamo tre fratelli, poi uno è salito in cielo l'anno scorso, è sempre stato il tre, il tre non so, è un numero che mi chiama.

Nel pacco che aveva pescato, il numero 19, aveva solo 50 euro. Dopo altri tre tiri, è rimasto il suo pacco e uno che ne contiene 75 euro, prima di scoprire la sua sorte, il Dottore gli fa un'ultima offerta di 30mila euro: "Sono sempre stato un guerriero io, tutto in salita, le cose in salita mi piacciono, mi danno stimolo. Io voglio giocarmela e me la gioco" conclude Michele che, quindi, rifiuta e continua il suo gioco.

La compagna Carla gli aveva consigliato di accettare l'offerta per non correre il rischio di tornare a casa a mani vuote. Forse avrebbe dovuto ascoltarla, dal momento che, aprendo il suo amato pacco numero 3, ha scoperto che conteneva solo 75 euro e non i 100mila che avrebbe voluto.