Affari Tuoi, Marta: “Sono fan di Ramazzotti, mia figlia si chiama Michelle in onore della Hunziker” Marta e Michelle, madre e figlia dalle Marche, sono le protagoniste della puntata del 20 settembre di affari tuoi. Rimaste solo con pacchi rossi alla fine del gioco, non riescono a vincere la cifra più alta, ma comunque con 15mila euro sono contenta di poter realizzare una parte dei loro progetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Marta dalle Marche è la protagonista della puntata del 20 settembre di Affari Tuoi, in onda su Rai1. La concorrente gioca con il pacco numero 15 insieme alla figlia Michelle, che ha 18 anni. La donna lavora come impiegata in un'azienda di distribuzione bevande.

La partita di Marta e Michelle dalle Marche

La partita per Marta e Michelle comincia nel migliore dei modi: i primi pacchi sono infatti blu e contengono cifre basse. Poi, però, la sorpresa: le concorrenti eliminano 300mila euro, perdendo così la possibilità di vincere la cifra massima. Arriva la prima chiamata del Dottore, che offre alle due donne 25mila euro. "Ci sta, sono andati via due pacchi importanti. Ma sono venuta qua per giocare, ce la godiamo fino all'ultimo. Rifiutiamo", spiega Marta. Stefano De Martino chiede alla donna come mai la figlia si chiami Michelle, lei spiega: "Faccio un appello, sono una grande fan di Eros Ramazzotti, quindi Michelle come la Hunziker".

Eliminati un pacco blu da 20 euro e uno rosso da 50mila euro, ricevono l'offerta di cambiare da parte del Dottore, ma la rifiutano. Marta e la figlia continuano nel loro gioco ed eliminano fortunatamente altri pacchi blu. Il Dottore torna da ‘Le bionde', come le ha soprannominate il conduttore, e fa loro una ulteriore offerta: 30mila euro. Niente però le smuove dal continuare ad andare avanti. "Uno dei progetti è comprare due automobili, lei è neo patentata, anche io ne vorrei una", ha spiegato Marta pensando a cosa vorrebbe fare se vincessero una cifra alta. Poi una casa nuova: "Io e il mio compagno Giovanni stiamo insieme da 10 anni, comprese le pause, ma non conviviamo ancora. Lui vive con la mamma". "Le pause in amore sono sempre fondamentali, sono importanti", ha scherzato De Martino sull'amore. E ha poi aggiunto: "Due macchine, la casa e un cane. Dobbiamo puntare per forza ai 200mila euro".

Il finale della partita di Marta e Michelle

Rimaste solo con quattro pacchi rossi, Marta e Michelle ricevono una nuova offerta dal Dottore di 39 mila euro. "Ci vedo una marea di sacrifici in una cifra così, mio papà e mia mamma mi direbbero di accettare. Io nella mia vita ho fatto sempre quello che sentivo, sbagliando e non, non mi sono mai pentita di nulla", ha detto la donna rifiutando. E poi una seconda possibilità da parte del Dottore, sempre dallo stesso valore, che viene ancora una volta tritata. Infine l'ultima di 56mila euro, ancora accettata. Marta e Michelle arrivano in finale con 15mila e 200mila euro, purtroppo però nel loro pacco ci sono 15mila euro.