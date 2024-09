video suggerito

Affari Tuoi, Michela: "Mia mamma vedova con 6 figli. Mio papà mi ha fatto vedere un numero in cielo" Nella puntata di Affari Tuoi in onda giovedì 12 settembre la protagonista è Michela accompagnata da sua sorella Simona. Nel corso della partita la concorrente menziona spesso numeri legati a sogni e simboli ma, tra alti e bassi, alla fine non riesce a sfruttare al meglio le sue intuizioni.

Nella puntata di Affari Tuoi in onda giovedì 12 settembre la protagonista è Michela da Tortona, che gioca dopo trentaquattro puntate con il pacco numero 3. Ad accompagnarla c'è sua sorella minore Simona. In famiglia sono sei fratelli, quattro femmine e due maschi, cresciuti dalla madre Annamaria rimasta vedova. Michela lavora come ostetrica: "Ho fatto nascere più di mille bambini". Nel corso della puntata Michela menziona spesso sogni e segni legati a numeri che ha ricevuto prima della partita. L'intuizione non la premia: torna a casa a mani vuote.

La partita di Michela e Simona

Michela e Simona al secondo tiro perdono subito 300mila euro, al terzo 50mila, al terzo 20mila. "Paolo avrebbe detto ‘Ma perché'?" commenta Stefano De Martino citando il suo predecessore Bonolis. Prima di aprire il pacco numero 9, Michela chiede al conduttore di andare a controllare la mano della pacchista: "Puoi vedere se è calda o fredda?" Dopo aver aperto un pacco blu in studio parte il balletto di Tony dalla Calabria sulle note di Sesso & Samba, con Stefano De Martino che coinvolge anche il pubblico.

Quando il Dottore offre 30mila euro, Michela rifiuta: "So cosa significa dover guadagnare dei soldi. Ho visto mia mamma Annamaria tribolare. È rimasta vedova con sei figli, ci ha cresciuti sola. Mio padre Alberto era architetto, spero che mi sia vicino. Lei ha dovuto rimettersi in gioco e con grinta non ci ha mai fatto mancare niente. Il tabellone mi dice di continuare a giocare". La partita non sembra procedere per il meglio, con una maggioranza di pacchi blu in gioco. Michela rifiuta i 15mila euro offerti dal Dottore e svela che la notte precedente alla puntata ha fatto un sogno: "C'era un signore con un pacco con su scritto un numero ben leggibile". Poi aggiunge: "Anche mia figlia mi ha dato un numero".

Quando la partita inizia a prendere una piega positiva, la concorrente sceglie di aprire il pacco numero 14, che si rivela essere blu: "È il giorno in cui è morto mio padre. Questo numero è legato a un momento duro ma mi porta bene". Stefano De Martino gioisce: "Questo numero ti porta bene, ma anche tuo papà ci ha messo la mano". Il Dottore offre 30mila euro, Michela rifiuta e racconta che un giorno, alzando gli occhi al cielo, aveva chiesto a sua padre di mostrale un numero: "L'ho visto, era a forma di nuvola". Le concorrenti aprono un pacco contenente il numero zero e Stefano, dalla felicità, lo lancia in aria.

Le concorrenti scambiano il pacco numero 3 con il pacco numero 7, spiega Simona: "C'è una foto di mio padre, un mese prima di morire, mentre abbraccia mia madre e fa il numero 7. Avrebbe voluto 7 figli. È un numero importante". Stefano aggiunge: "Tuo padre ti sta guidando. Hai fatto un sogno, hai visto un numero tra le nuvole e tuo padre indicava il 7. Questo 3 non c'era mai. E infatti è un pacco blu".

Il finale di Michela e Simona

Le concorrenti perdono 200mila euro. Michela rivela che il 20 era il numero del suo sogno e chiede di aprire il pacco con quella cifra. "La persona che hai sognato ti voleva offrire 75mila euro" commenta con immensa tristezza Stefano De Martino. Michela e Simona rifiutano di andare alla Regione Fortunata ma nel loro pacco ci sono solo 200 euro.