Affari Tuoi: Martina si accontenta di 75mila euro, ma nel suo pacco c'erano 200mila Nella puntata di Affari Tuoi del 3 maggio, Martina di Bordighera ha accettato l'offerta finale di 75mila euro, scoprendo però che nel suo pacco c'erano 200mila euro.

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, sabato 3 maggio, Martina dalla Liguria, precisamente da Bordighera. La concorrente, mamma di una bambina di 4 anni, ha giocato accompagnata dal marito Sergio, portando a casa 75mila euro, cifra offerta dal dottore nell'ultimo momento decisivo della partita. Il suo pacco, il numero 14, conteneva purtroppo 200mila euro.

La partita di Martina ad Affari Tuoi

La serata è iniziata subito in salita per la concorrente ligure. Il primo pacco aperto, il numero 1 della Lombardia, ha eliminato dal tabellone 100mila euro. I tiri successivi non hanno migliorato la situazione, eliminando ben 300mila euro dal pacco numero 6 della Toscana. Il giro di pacchi è proseguito con la specialità regionale, le olive taggiasche, nel pacco numero 4 del Friuli Venezia Giulia, 30mila euro dalla Calabria, 20 euro dalla Campania e 20mila euro dal Piemonte.

Nonostante l'uscita di cifre importanti, il dottore ha fatto la sua prima offerta: 20mila euro. Martina ha rifiutato e ha continuato la partita. Il pacco numero 19 della Sardegna ha eliminato altri 10mila euro, ma la seconda offerta del dottore è rimasta invariata a 20mila euro. Ancora una volta, la concorrente ha preferito proseguire.

La situazione si è complicata ulteriormente quando è stato eliminato un altro pacco rosso contenente 75mila euro. A questo punto, i pacchi rossi rimasti erano solo due: 5mila e 200mila euro. I pacchi successivi, il numero 18 e il numero 8, hanno eliminato rispettivamente 5mila euro e un altro pacco blu, lasciando in gioco solo i 200mila euro come unico pacco rosso. Dettaglio decisivo, come vedremo.

Il finale di Martina ad Affari Tuoi: accetta 75mila euro ma nel pacco c'erano 200mila

Di fronte a questa situazione, il dottore ha proposto 10mila euro a fronte di tre tiri. Martina ha rifiutato e ha proseguito aprendo i pacchi numero 12 (5 euro), 13 (200 euro) e 7 (500 euro). La quarta offerta è salita a 20mila euro per un tiro, ma la concorrente, convinta che i 200mila euro potessero essere nel suo pacco, ha chiesto: "Potrebbero essere qui con me i 200mila euro, posso avere tutta sta sfiga?". Stefano De Martino ha scherzato: "Sì!", ricordandole che i pacchi blu erano ancora quattro contro l'unico rosso da 200mila.

L'apertura del pacco numero 9 ha rivelato "Gennarino", la nuova mascotte di Affari Tuoi: un jack russell addestrato dall'agenzia dei cani attori di Massimo Perla. A questo punto, l'offerta del dottore è salita a 25mila euro. Sergio ha cercato di convincere la moglie a rischiare: "Proviamo", ma lei ha risposto: "Da quando siamo così coraggiosi?". Martina ha quindi condiviso il significato di alcuni numeri per lei importanti, in particolare il 14: "I miei genitori a settembre del 14 hanno rinnovato le promesse del loro matrimonio, il cinquantesimo anniversario, ma è stato un anniversario strano perché quattro giorni prima di festeggiare ha scoperto di non stare molto bene". Alla fine, ha deciso di rifiutare l'offerta e proseguire.

Il pacco numero 17 ha rivelato zero euro, lasciando in gioco solamente 1 euro, 50 euro e 200mila euro. Il dottore ha chiesto cambio o offerta, e Martina ha richiesto 100mila euro. La controproposta è stata di 35mila euro per l'ultimo tiro. Dopo un momento di indecisione con il marito Sergio, Martina ha deciso: "Rifiuto e vado avanti". Il pacco numero 3 del Lazio conteneva 1 euro.

Rimasti con solo 50 euro o 200mila euro, l'offerta è salita a 75mila euro. "È una partita folle", ha commentato De Martino, "a noi ci piacciono le partite folli". Dopo una lunga riflessione, Martina ha accettato l'offerta di 75mila euro, scoprendo con amarezza che nel suo pacco c'erano i 200mila euro. Nonostante la sfortuna, la concorrente è comunque tornata a casa con una somma considerevole, tra gli applausi del pubblico in studio.