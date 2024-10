Affari tuoi, Luca segue i numeri della sorella morta di leucemia e vince 100mila euro: “Provai a salvarla, è con noi”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa giovedì 3 ottobre ha giocato Luca per la regione Trentino-Alto Adige con il pacco numero 13, che ha cambiato con il pacco numero 11. Ha avuto modo di giocare dopo diciotto puntate. Il concorrente si è fatto accompagnare dalla madre Wilma. La partita è stata decisamente intensa perché madre e figlio si sono fatti guidare dai numeri di Laura, sorella di Luca, scomparsa prematuramente a causa di una leucemia. Ascoltando la loro storia, sia gli altri pacchisti che Stefano De Martino si sono commossi. Ignorando le offerte del dottore Pasquale Romano, Luca ha vinto 100mila euro.

Chi è Luca, la storia del concorrente del Trentino-Alto Adige e della madre Wilma

Luca è il concorrente del Trentino-Alto Adige che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di giovedì 3 ottobre. Ribattezzato Russell Crowe e il Gladiatore da Stefano De Martino, durante la partita ha voluto accanto mamma Wilma. Luca ha raccontato che lavoro fa: "Sono un impiegato, lavoro nell'ufficio acquisti di un'azienda che vende materiale per l'edilizia e legno". Mamma Wilma lavora presso l'ospedale di Bolzano "nel reparto di terapia intensiva neonatale". Luca è arrivato in studio con due portafortuna che gli hanno regalato i suoi compagni di avventura: "Un cavalluccio marino e un cornetto". I due hanno portato anche un pupazzetto a forma di coniglio bianco: "Noi abbiamo una coniglietta a casa". Prima di avere modo di fare la sua partita, il concorrente ha fatto un sogno non proprio incoraggiante:

Ho sognato che tornavo a casa con zero euro. Era un sogno breve. Aprivo il pacco da 300mila e tornavo a casa con zero euro. Andavamo a casa felici ugualmente. Senza soldi. Bisogna rischiare, avere coraggio.

Il pacco numero 11 legato alla sorella Laura, Stefano De Martino si commuove

Luca ha cambiato il pacco numero 13 con il pacco numero 11, perché quel numero ha un significato molto importante per la sua famiglia. La signora Wilma, commossa, ha raccontato:

Lui aveva una sorella, mia figlia, che non c'è più. Aveva la leucemia e l'11 novembre lui le ha donato il suo midollo per cercare di salvarla. Si chiamava Laura.

"Per me 11 è cuore, lei è sicuramente qui con noi": le ha fatto eco Luca. Poi, il concorrente ha raccontato che erano indecisi tra il pacco numero 11 e il pacco numero 4. Ecco il motivo: "Mamma mi ha rovinato tutti i piani. È successa una cosa che colleghiamo a Laura. Si è svegliata di notte con la tv che andava. Erano le 4, perciò lei butta un occhio anche a quel pacco". Tuttavia è rimasto fedele al pacco numero 11. E ha aggiunto:

Essere qua con mamma dopo quello che ha fatto per me, per Lauretta, per papà, è già una vittoria…poterla ringraziare davanti a tutti. Vada come vada, sarà un successo.

Il concorrente, poi, ha mostrato di avere un ciondolo a forma di cuore con sopra il numero 11 e la scritta: "Insieme possiamo fare grandi cose", donatogli proprio dalla sorella Laura. Stefano De Martino si è commosso. E quando Luca ha vinto 100mila euro, il conduttore ha urlato: "Insieme faremo grandi cose, Laura aveva ragione. Il cuore ha sempre ragione".

Affari tuoi, Luca ha vinto 100mila euro nella puntata di giovedì 3 ottobre

Vediamo come è andata la partita di Luca e di mamma Wilma. L'inizio è stato in salita. Nei primi sei pacchi aperti c'erano 200 euro, 5mila euro, 300mila euro, 200mila euro, 0 euro e 100 euro. Il dottore ha offerto 18mila euro. L'offerta è stata rifiutata con il commento di Luca: "Un po' tirchio il dottore". Nei pacchi aperti subito dopo c'erano 500 euro, 75mila euro, 30mila euro. Il dottore ha proposto il cambio e Luca e Wilma hanno deciso di sostituire il pacco numero 13 con il pacco numero 11. Il pacco 13 conteneva 10mila euro. Poi Luca ha aperto un pacco che conteneva 5 euro e un altro da 10 euro. Il dottore ha offerto 20mila euro. L'offerta è stata rifiutata e madre e figlio hanno aperto un pacco che conteneva 50 euro. Il dottore ha offerto il cambio che è stato rifiutato. Luca ha aperto due pacchi che contenevano 75 euro e 50mila euro. Il dottore ha offerto 20mila euro. Anche in questo caso l'offerta è stata rifiutata. Aperto, poi, il pacco da 15mila euro. Il dottore ha offerto 25mila euro. Anche stavolta, Luca e Wilma hanno rifiutato l'offerta e hanno aperto il pacco che conteneva 20 euro. Il dottore ha offerto 30mila euro. Il concorrente ha deciso di andare avanti e ha aperto il pacco che conteneva 20mila euro. Così, sono rimasti con 1 euro e 100mila euro. Il dottore ha offerto 35mila euro. L'offerta è stata rifiutata per fortuna. Nel pacco di Luca c'erano 100mila euro.