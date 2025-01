video suggerito

Affari tuoi, la puntata di mercoledì 22 gennaio: gioca Erasmo dalla Basilicata, il dottore offre 50mila euro La puntata di Affari tuoi in onda mercoledì 22 gennaio. A sfidare il Dottore Pasquale Romano nel programma condotto da Stefano De Martino, Erasmo concorrente della Basilicata. La partita in diretta.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa mercoledì 22 gennaio gioca Erasmo per la regione Basilicata. Nella vita fa l'insegnante di sostegno. Ha avuto modo di giocare dopo sedici puntate e ha pescato il pacco numero 9. Si è fatto accompagnare dalla cugina Marilena Nel programma condotto da Stefano De Martino, Erasmo tenterà di portarsi a casa la vincita massima di 300mila euro, valutando le proposte del dottore Pasquale Romano tra offerte e cambi.

(In aggiornamento)

Chi è Erasmo, la storia del concorrente della Basilicata e della cugina Marilena

Erasmo è il concorrente della Basilicata che ha giocato nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 22 gennaio. È originario di Matera e fa l'insegnante di sostegno, ma coltiva anche altri interessi: "Lavoro in un paesino che si chiama Santeramo, collaboro con mio fratello in una struttura ricettiva, un Bed and Breakfast in pieno centro". Ha scelto di farsi accompagnare dalla cugina Marilena, anche lei lavora nel b&b della famiglia di Erasmo, studia Scienze Motorie e lavora come personal trainer. Erasmo ha raccontato il motivo per cui ha deciso di condividere questa esperienza con lei: "Siamo nati insieme, i nostri nonni erano agricoltori, siamo cresciuti in campagna. Abbiamo vissuto l'infanzia nella natura".

Affari tuoi, la partita di Erasmo nella puntata del 22 gennaio

I primi sei pacchi aperti da Erasmo contenevano 50 euro, 20mila euro, 50mila euro, 1 euro, 75 euro e 10mila euro. Il dottore ha offerto 40mila euro. Il concorrente ha ringraziato per l'offerta "sostanziosa", ma ha deciso di andare avanti. Così ha pescato i pacchi al cui interno c'erano i Lampascioni, 10 euro e 200mila euro. Il dottore, allora, ha offerto il cambio che è stato rifiutato. Erasmo ha aperto i pacchi da 15mila euro, 30mila euro e 5mila euro. Il dottore ha offerto 35mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Il concorrente della Basilicata ha aperto il pacco contenente zero euro. Il dottore ha offerto il cambio che è stato rifiutato. Il pacchista ha dovuto fare un solo tiro. Così, ha pescato il pacco del valore di 20 euro. Il dottore ha offerto ben 50mila euro. Marilena ha consigliato a Erasmo di rifiutare l'offerta e fare almeno un altro tiro. Dato che i suoi suggerimenti non si sono rivelati particolarmente azzeccati durante la partita, il pacchista ha ironizzato: "Dato l'inizio della partita faccio fatica a dare ragione a Marilena". Nonostante tutto, ha deciso di dire di no al Dottore ancora una volta.