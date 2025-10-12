Affari Tuoi, la partita nefasta di Elisabetta: lascia i 200mila euro e si torva con il pacco nero

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo la serata di pausa per la partita della nazionale, torna Affari Tuoi. La puntata di domenica 12 ottobre vede protagonista Elisabetta, per la Campania, accompagnata da sua sorella Deborah. Si inizia subito con la scelta del pacco, quello che le capita in sorte dalla ruota è il numero 4.

La partita di Elisabetta, concorrente di Affari Tuoi

Inizia quindi la riffa e Elisabetta deve chiamare i primi 6 pacchi. Il primo pacco che va via è quello da 15mila euro, al successivo se ne vanno subito i 100mila euro. il terzo pacco aperto contiene 100 euro, mentre al quarto se ne vanno anche i 50mila, bilanciato dal quinto pacco con i 50 euro. La serie si chiude con il pacco da 75mila euro. Un inizio non proprio incoraggiante. La prima offerta del dottore è da 25mila euro, ma Elisabetta non ci pensa nemmeno: trita e va avanti.

Alla prima chiamata della seconda manche si parte col piede giusto, pescando il pacco da 1 euro, seguito da quello da 10. Si ribilancia il conto tra pacchi blu e rossi. L'ultima chiamata è comunque positiva, se ne vanno i 20mila e i pacchi alti restano intatti. L'offerta però non varia, si continua con i 25mila e la scelta di Elisabetta è la stessa: rifiuta e va avanti. E va avanti alla grande, perché il primo pacco chiamato è quello da 5 euro. E va ancora meglio con quella successiva perché Elisabetta centra anche il pacco da 0 euro. La situazione si fa interessante.

La concorrente rifiuta tutte le offerte del dottore

Alla chiamata successiva Elisabetta trova anche i 10mila euro e i pacchi più pesanti, compreso quello nero incognito, restano lì, ben saldi. L'offerta del dottore sale e arriva a 33mila euro, ma Elisabetta segue il flusso e va avanti, rifiutando l'offerta del dottore. Ormai la sua partita sembra inarrestabile, perché al pacco successivo trova anche Gennarino. Restano tre blu, tre rossi e il pacco nero. L'offerta del dottore è da 39mila euro, la risposta non cambia: "L'occasione capita una volta nella vita e voglio giocare. Rifiuto e vado avanti".

Fisiologicamente, non poteva mancare un pacco rosso nella chiamata successiva e se ne vanno i 300mila euro. L'offerta crolla vertiginosamente a 20mila euro, ma la risposta è la stessa, Elisabetta non cede e parla dell'anno difficile che sta trascorrendo: "Vorrei terminarlo almeno in bellezza, con una nota positiva. Se sono qua è per le mie bambine, ma anche per mia mamma e mio padre che hanno fatto un grandissimo sacrificio per me".

Il cambio fatale di Elisabetta

Alla chiamata successiva se ne vanno anche i 30mila euro. Ora Elisabetta resta con un solo pacco rosso, pesantissimo, da 200mila euro, oltre al pacco nero incognita. Poi tre pacchi blu. Il dottore propone un cambio e Elisabetta, coraggiosamente accetta: lascia il 4 per il 13, senza una particolare ragione. Una scelta nefasta, perché Elisabetta scopre che nel pacco aveva i 200mila euro. Ora resta solo il pacco nero da difendere.

La prossima chiamata è quella da 200 euro, poi quella da 300. Il finale è atroce, perché le restano 20 euro e il pacco nero, di cui nemmeno il dottore conosce il contenuto. Per lei c'è la proposta di cambio e Elisabetta cambia nuovamente, sperando di invertire la tendenza dopo aver perso i 200mila euro. Per fortuna il cambio inizialmente le dà ragione, perché pesca il pacco nero. La tensione monta, il finale consente di arrivare a chiusura di puntata senza un esito prevedibile. Alla fine De Martino "spoglia" il pacco nero e dentro ci sono 15mila euro. Una magra consolazione per Elisabetta che, dopo aver rifiutato sempre cifre più alte di questa e aver perso i 200mila euro, almeno non torna a casa a mani vuote.