Affari tuoi, la partita disastrosa di Nadia: lascia 300mila euro per niente e Maria De Filippi aleggia nello studio Nella puntata di Affari tuoi in onda mercoledì 6 novembre ha giocato Nadia, concorrente del Trentino-Alto Adige, con la madre Katia. La partita è stata disastrosa. Una serie di cambi hanno portato la pacchista a rinunciare a 300mila euro, poi a 20mila euro per ritrovarsi a mani vuote. Intanto, Stefano De Martino si è trasformato in un improvvisato postino di C’è posta per te. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa mercoledì 6 novembre ha giocato Nadia per la regione Trentino-Alto Adige. Fa la portalettere per questo in studio ci sono stati dei richiami alla trasmissione C'è posta per te di Maria De Filippi, con Stefano De Martino nei panni di un improvvisato postino. Nel programma Nadia si è fatta accompagnare dalla madre Katia. La sorte le ha assegnato il pacco numero 10, che ha cambiato prima con il pacco 8 (numero legato a suo padre), poi con il pacco 3 (numero legato alla figlia Vittoria). Una mossa decisamente sbagliata lasciarsi allettare dalle proposte di cambio del dottore Pasquale Romano, perché inizialmente aveva scelto il pacco che conteneva 300mila euro, cambiato poi con quello contenente 20mila euro e infine con un pacco da 200 euro. La pacchista ha avuto modo di giocare dopo 14 puntate e ha provato a portare qualcosa a casa tentando la carta della Regione Fortunata, ma anche in quel caso si è ritrovata con nulla in mano.

Chi è Nadia, la storia della concorrente del Trentino-Alto Adige e della madre Katia

Nadia è la concorrente della regione Trentino-Alto Adige che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 6 novembre. È originaria di Roncegno Terme in provincia di Trento. Ha raccontato di avere fatto tanti lavori, ma ora fa la portalettere: "Ho fatto tanti lavori nella vita, la cameriera, la commessa, la libraia, mi sono fermata un bel po' in una fabbrica alimentare, poi sono finita a fare la qualità in un'altra fabbrica di gomma e plastica e poi nell'ultimo anno ho fatto la portalettere. Sto aspettando il prossimo anno per potere accedere alle stabilizzazioni e intanto mi godo mia figlia e faccio la mamma a tempo pieno". Suo marito si chiama Nicola e sua figlia Vittoria. Ad Affari tuoi si è fatta accompagnare dalla mamma Katia. Hanno portato in studio un coniglietto della piccola Vittoria, perché la bambina ci teneva ad andare a Roma con loro, ma hanno trovato il giusto compromesso nel portare il suo peluche. Nel corso della partita ha cambiato il pacco numero 10, che conteneva 300mila euro, con il pacco numero 8, che ne conteneva 20mila:

Io ho perso papà, ha avuto un incidente sul lavoro da molto giovane, nove anni fa l'ho perso. Aveva 47 anni. L'8 è nella sua data di nascita, quando sono venuta a fare il provino avevo il numero 8, ero nel camerino 8.

Poi ha cambiato anche il pacco numero 8, con il pacco numero 3 e si è ritrovata con 200 euro in mano e poi, una volta tentata la Regione fortunata, con nulla.

Maria De Filippi aleggia nello studio di Affari tuoi

Come precisato, la concorrente Nadia nella vita fa la portalettere. Così, il dottore Pasquale Romano ha pensato bene di introdurre ogni sua telefonata con il brano Love’s theme di Barry White, canzone scelta come sigla del programma C'è posta per te. Pronta la battuta di Stefano De Martino, che si è trasformato nel postino che consegna l'invito al dottore: "Lei è Pasquale? È il dottore? Viene da Saviano? C'è posta per te".

Affari tuoi, Nadia non ha vinto niente nella puntata di mercoledì 6 novembre

Vediamo come è andata la partita di Nadia e di mamma Katia. Nei primi sei pacchi aperti c'erano 50 euro, 75 euro, 100 euro, 75mila euro, 0 euro e 500 euro. Il dottore ha offerto il cambio. Nadia ha accettato e ha lasciato il pacco numero 10 per il pacco numero 8. Una mossa sbagliata. Il suo pacco precedente, infatti, conteneva 300mila euro: "Che mazzata, bevo un goccio d'acqua", ha commentato la concorrente spiazzata. Nei pacchi successivi c'erano 30mila euro e 20 euro. Il dottore ha offerto 23mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Nei pacchi aperti subito dopo c'erano 5mila euro, 1 euro e 100mila euro. Il dottore ha offerto il cambio. Nadia ha accettato e ha lasciato il pacco numero 8 per il pacco numero 3. La concorrente ha aperto il pacco che aveva scelto: conteneva 20mila euro. Il pacco seguente conteneva 200mila euro. Il dottore ha offerto 4mila euro. Nadia ha preferito fare altri quattro tiri, aprendo i pacchi che contenevano 10mila euro, 5 euro, 50mila euro e 15mila euro. Il pacco di Nadia conteneva solo 200 euro. A questo punto, la concorrente ha tentato la strada della Regione fortunata per 100mila euro. Ha puntato sulla Sardegna. Ma non era quella giusta. Quindi ha scelto la Valle d'Aosta per avere la possibilità di vincere 50mila euro. Purtroppo anche in questo caso era sbagliata. La regione fortunata era la Liguria. Nadia è tornata a casa a mani vuote.