Affari tuoi, la partita di Samanta che perde tutto all’ultimo minuto: “I soldi servivano per comprare casa ai miei” Ad Affari tuoi, la pazza partita di Samanta. La concorrente del Lazio ha iniziato nel migliore dei modi, ricevendo anche ricche offerte dal dottore Pasquale Romano. All’ultimo minuto, tuttavia, ha ceduto 30mila euro per 10 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa giovedì 19 dicembre ha giocato Samanta per la regione Lazio. Nel programma condotto da Stefano De Martino, la concorrente si è fatta accompagnare dal marito Maurizio. La sorte le ha assegnato il pacco numero 4, che ha cambiato con il pacco 17. La concorrente ha vinto solo 10 euro. Il pacco scelto all'inizio, invece, ne conteneva 30mila. È stata una partita dai risvolti imprevedibili, iniziata nel migliore dei modi tanto da mettere in difficoltà il dottore Pasquale Romano, poi però la fortuna le ha voltato le spalle. Si è infranto così il suo sogno di comprare una casa ai genitori, che stanno vivendo un momento delicato.

Chi è Samanta, la storia della concorrente del Lazio e del marito Maurizio

Samanta è la concorrente della regione Lazio che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di giovedì 19 dicembre. Originaria di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, si è sempre descritta come "moglie e mamma". Ha deciso di partecipare ad Affari tuoi con il marito Maurizio, che fa il massofisioterapista. L'uomo ha raccontato che inizialmente Samanta non ricambiava le sue attenzioni: "Ci siamo conosciuti al supermercato. Lei lavorava lì. Io sono andato a fare spesa, l'ho notata ma la cosa non è stata ricambiata subito. Un giorno cercavo dei pirottini, li ho chiesti a lei. Non mi ha dato udienza. Mi ha detto: ‘Sono sullo scaffale'. Pago i pirottini e vado fuori. Sapevo qual era la sua macchina. Lascio un pirottino sulla sua macchina con il numero di telefono: ‘Adesso vediamo se mi chiama'". Samanta, allora, ha iniziato a cedere. La pacchista ha raccontato al conduttore:

Io l'ho chiamato ma dal pirottino erano passati cinque mesi. È stato insistente. Gli ho mandato un messaggio e gli ho detto: "Non si lasciano i bigliettini sulle macchine delle ragazze". E lui: "Allora domani andiamo a prendere un caffè". Io ho detto "no", secca. La cosa si è sbloccata poco dopo, è stato bravo. Se sono gelosa quando per lavoro massaggia le altre? Sì. A volte quando chiamano al telefono e sento la voce di una donna dico: "È pieno questa settimana". Ma lui è bravo. Anche perché ho le chiavi, quindi ogni tanto entro nello studio.

Durante la partita, Samanta ha chiesto a Maurizio se volesse scegliere lui un pacco, ma l'uomo inizialmente aveva timore della sua reazione: "Giuro che non avrai ripercussioni a casa. Lui ha paura di questo. Dice: ‘Se disgraziatamente chiamo un pacco rosso chi ti sente?'. Gli amici ci chiamano Sandra e Raimondo". Il sogno di Samanta è comprare casa ai suoi genitori Tiziana e Claudio: "Hanno una situazione delicata, siamo stati un po' sfortunati purtroppo". Stefano De Martino ha mandato un abbraccio ai genitori di Samanta e in particolare al padre: "Ti abbraccio forte, forte".

Affari tuoi, Samanta ha vinto 10 euro nella puntata di giovedì 19 dicembre

Vediamo come è andata la partita di Samanta e del marito Maurizio. I primi sei pacchi aperti contenevano 0 euro, 100 euro, 75 euro, 1 euro, 20 euro e 100mila euro. Il dottore ha offerto 41mila euro, ma la coppia ha rifiutato l'offerta. Nei pacchi seguenti c'erano 5mila euro, 50 euro e 15mila euro. Il dottore ha offerto il cambio, ma Samanta ha tenuto il pacco 4. La concorrente ha aperto i pacchi contenenti 20mila euro, 75mila euro e 10mila euro. Il dottore ha offerto di nuovo 41mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Nel pacco seguente c'erano 200 euro. Il dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. Il pacco aperto subito dopo conteneva 500 euro. Stefano De Martino, alla luce dell'andamento favorevole della partita per Samanta, ha rassicurato il Dottore Pasquale Romano: "Maurizio fa il massofisioterapista ma se vuole le fa anche un massaggio cardiaco". Pasquale Romano ha offerto 49mila euro. Samanta ha spiegato che questi soldi, per quanto una cifra importante, non risolverebbero comunque la situazione dei suoi genitori, quindi ha rifiutato l'offerta. Il pacco seguente conteneva 300mila euro purtroppo. Il dottore ha offerto il cambio che è stato rifiutato. Subito dopo Samanta ha aperto il pacco da 200mila euro. Il dottore ha offerto 9mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Nel pacco seguente, 50mila euro. Insomma, in pochi minuti, la partita ne è uscita compromessa. Nel pacco seguente c'erano 5 euro. Samanta è arrivata alle battute finali con 10 euro e 30mila euro. Il dottore ha offerto il cambio. Stavolta, la concorrente ha accettato e ha lasciato il pacco numero 4 prendendo il pacco numero 17. Purtroppo, così facendo, ha ceduto 30mila euro per soli 10 euro.